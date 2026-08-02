Jaguares vs Atlético Nacional, en vivo la Liga BetPlay 2026-II: ¡Inicia el compromiso en Montería!

Siga todos los detalles del debut liguero de Lucas González en el timón ‘Verdolaga’.

Jaguares vs Atlético Nacional, en vivo | Claro Sports

Llega, por fin, el debut por Liga de Atlético Nacional después de que se postergara la primera fecha ante Boyacá Chicó. El ‘Verdolaga’ viaja a Montería, en pleno calor cordobés de la tarde de domingo, para disputar su duelo ante Jaguares. Lucas González, por Liga, se estrena en el timón para dirigir al equipo absoluto.

Los antioqueños llegan tras eliminar a Tigres en El Campín por la fase 1B de Copa. Por el otro lado, los locales necesitan sumar sí o sí para tener provisiones pensando en la salvación de categoría. El debut dejó un saldo negativo a manos del Deportivo Cali en Palmaseca.

¿A qué hora juegan Jaguares vs Atlético Nacional y dónde ver en vivo hoy 2 de agosto de 2026?

Este duelo, válido por la segunda fecha en el Jaraguay de Montería, iniciará a partir de las 3:45 p.m. (hora COL) con el arbitraje de José Bautista. Usted puede seguir el compromiso por la señal de Win+ Fútbol, así como la plataforma streaming de Win Play.

Alineaciones Jaguares vs Atlético Nacional: así salen a la fecha 2 de la Liga Betplay 2026 II

Así forma Jaguares: Franklin Mosquera; Edwin Martínez, Carlos Henao, Royscer Colpa, Juan Franco; Rafael Bustamante, Johan Hinestroza; Wilfrido de la Rosa, Cristian Álvarez; Johar Mejía y Darwin López. DT: Hubert Bodhert.

Así forma Atlético Nacional: Franco Armani; Andrés Román, Simón García, William Tesillo, Milton Casco; Jorman Campuzano, Matheus Uribe; Edwin Cardona, Andrés Sarmiento, Marlos Moreno y Alfredo Morelos. DT: Lucas González.

¿Quién es favorito para ganar la fecha 2 de Liga Betplay 2026? Pronósticos IA

Para la inteligencia artificial, exactamente ChatGPT, el favorito de la jornada es Atlético Nacional. Llega con una plantilla superior a la de su rival, además de arrancar bien el semestre con una clasificación en Copa. Aunque Jaguares se hace fuerte, el peso de los ‘Verdolagas’ debería marcar la diferencia.

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