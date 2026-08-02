NASCAR Trucks México Series: Carlos Novelo se lleva una victoria de oro con cierre de película en San Luis Potosí

Carlos Novelo remontó tras una complicada visita a pits y superó a Bob Espinosa y Santi Cruz en un espectacular final en San Luis Potosí

Charly Novelo se llevó un épico triunfo en tierras potosinas | Claro Sports

Carlos Novelo firmó una de las victorias más emocionantes de la temporada 2026 de Trucks México Series al imponerse en el Súper Óvalo Potosino tras una carrera marcada por estrategias, múltiples banderas amarillas y un cierre electrizante que se definió en la última vuelta.

El piloto de Escudería Telmex protagonizó una espectacular remontada luego de perder posiciones tras una parada en pits. Cuando parecía que Bob Espinosa tenía controlada la competencia, una bandera amarilla a 12 vueltas del final reagrupó al pelotón y abrió la puerta a un desenlace inolvidable.

Desde el arranque, Espinosa hizo valer la pole position y tomó el liderato, seguido de cerca por Novelo, Santiago Cruz y Sebastián Rodríguez, quienes rápidamente se consolidaron como las camionetas con mejor ritmo de toda la carrera. Sin embargo, la primera neutralización apareció apenas en la sexta vuelta tras un trompo de Vale Aranda, lo que obligó a todos los equipos a ejecutar el cambio obligatorio de neumático y modificó por completo el orden de competencia.

Rodríguez aprovechó la estrategia para colocarse al frente en el rearranque y lideró durante varios giros, aunque la experiencia terminó imponiéndose. Cruz encontró el espacio para superarlo y más adelante Espinosa también recuperó terreno hasta instalarse nuevamente entre los primeros lugares. Mientras tanto, Jan Krull remontaba con un ritmo impresionante, marcando incluso la vuelta más rápida de la prueba antes de sufrir una falla mecánica que lo obligó a abandonar cuando peleaba por el podio.

El primer stage, concluido en la vuelta 40, quedó en manos de Cruz, seguido por Espinosa, Krull, Novelo y Mayo, quienes sumaron puntos importantes rumbo al campeonato. La neutralización volvió a modificar estrategias y permitió que varios pilotos recuperaran posiciones para la segunda mitad de la competencia.

Con neumáticos frescos, Espinosa recuperó el liderato tras un rebase impecable sobre Cruz y parecía encaminado a conseguir el triunfo frente a su afición. Detrás de ellos, Novelo comenzó una nueva remontada después de los ajustes realizados por su equipo, encontrando un ritmo prácticamente idéntico al de los dos punteros para volver a meterse de lleno en la pelea por la victoria.

Cuando el panorama parecía definido, un contacto entre Yacir Salazar y Rafa Mayo provocó una nueva bandera amarilla a falta de apenas 12 vueltas. La carrera quedó encaminada a un final bajo protocolo de verde, blanca y cuadros, dejando todo abierto para un último ataque entre los tres protagonistas del día.

En la arrancada definitiva, Espinosa defendió el liderato por la parte interna, Cruz intentó sorprenderlo desde abajo y Novelo apostó por la línea externa. La maniobra resultó perfecta: aprovechó el impulso por fuera, llegó emparejado a la última curva y salió con mejor velocidad hacia la recta principal para cruzar primero la meta después de un cierre en el que los tres líderes rodaron prácticamente puerta con puerta.

Novelo selló así su tercera victoria de la temporada, mientras Bob Espinosa debió conformarse con el segundo lugar en casa y Santiago Cruz volvió a subir al podio tras liderar buena parte de la prueba. Sebastián Rodríguez rescató un valioso cuarto puesto después de sufrir un trompo durante la carrera, mientras Sol Díaz completó el Top 5 con su mejor resultado desde que compite en Trucks México Series.

El resultado fortalece las aspiraciones de Carlos Novelo al liderato y deja la lucha por los últimos boletos a postemporada completamente abierta antes de la última fecha de la temporada regular, que se disputará en el Autódromo Miguel E. Abed de Puebla.

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