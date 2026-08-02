Inter San Carlos vs Herediano en vivo: partido de la Liga de Guatemala 2026

Sigue el minuto a minuto del partido entre Inter San Carlos y Herediano por la segunda jornada del Torneo Apertura de Costa Rica.

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¡Bienvenidos al minuto a minuto de Inter San Carlos vs Herediano! Ambos equipos se medirán este domingo 2 de agosto por una nueva jornada del Torneo Apertura 2026 de Costa Rica. El partido tendrá como escenario el Estadio Carlos Ugalde Álvarez, donde el conjunto local intentará sumar sus primeros puntos en la máxima categoría, mientras que la visita buscará mantenerse en la pelea por los primeros lugares del campeonato.

Inter San Carlos tendrá su primera presentación como local en la Primera División luego de su regreso a la máxima categoría. El equipo dirigido por Douglas Sequeira llega después de perder 3-1 ante Cartaginés en la jornada inaugural y ahora buscará mejorar su rendimiento para conseguir un resultado positivo frente a un rival con experiencia en este tipo de encuentros.

Herediano afrontará este compromiso con la intención de continuar su camino en el Apertura 2026, mientras también se prepara para una seguidilla de partidos que incluye la Copa Centroamericana. El equipo dirigido por José Giacone suma tres puntos en el torneo luego de que se le otorgara la victoria administrativa frente a Puntarenas. Los florenses buscarán aprovechar este inicio favorable para seguir acumulando unidades en el campeonato nacional.

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Inter San Carlos vs Herediano hoy domingo 2 de agosto de 2026?

El encuentro entre Inter San Carlos vs Herediano será el domingo 2 de agosto a las 16:00 horas en el Estadio Carlos Ugalde. y se podrá ver en vivo y en directo a través de FUTV.

Antecedentes del Inter San Carlos vs Herediano y últimos resultados en la Liga de Costa Rica

Este será el primer enfrentamiento entre Inter San Carlos y Herediano.

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