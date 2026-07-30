El director de la orquesta: Jhon Arias pone el ritmo del Palmeiras

El colombiano de 28 años se reportó con gol y asistencia en la victoria de Palmeiras ante Vitória por la fecha 21 del Brasileirao.

Jhon Arias, figura del Palmeiras | REUTERS/Jean Carniel

Este miércoles 29 de julio se llevó a cabo una nueva jornada del Brasileirao. Varios colombianos se llevan los reflectores de la mejor liga de Latinoamérica, entre ellos Jhon Arias. El jugador de la Selección Colombia se ha ido ganando los corazones de los hinchas del Palmeiras gracias a sus buenas actuaciones.

El equipo dirigido por el portugués Abel Ferreira visitó el Estadio Manoel Barradas para enfrentar al Vitória. Un que a priori tenía un claro desequilibrio por la posición en la clasificación de ambas escuadras. Al final el partido terminó con victoria para el ‘verdao’ por cuatro goles a cero.

Jhon Arias se ha establecido como un baluarte fundamental para la idea de juego del Palmeiras. Su versatilidad y polivalencia para llevar a cabo su juego en cualquier zona del terreno de juego, lo ha convertido en el auténtico conductor de uno de los equipos más grandes de Brasil.

Jhon Arias y su influencia en Palmeiras

El volante de 28 años fue titular y disputó 73 minutos del partido entre Palmeiras y Vitória por la fecha 21 del Brasileirao. El ex jugador de Wolverhampton de Inglaterra fue la gran figura del encuentro con una asistencia y un gol en su espalda. Además, no erró ni un solo pase.

Al minuto 46 del primer tiempo, Jhon Arias asistió de taco a Mauricio Magalhaes para la primera anotación de su equipo. Este pase gol se convirtió en la primera asistencia del colombiana en esta edición del campeonato de Brasil y la tercera de su actual temporada.

🧠🇨🇴 ASISTENCIA DE JHON ARIAS



El volante de 28 años puso el pase gol DE TACO para la 1ª anotación de #Palmeiras ante #Vitoria



1ª asistencia en el #Brasileirao

Tercer pase gol de la temporada pic.twitter.com/K5r2lEyZUT — Nicolás Cadena (@nicocadena_) July 30, 2026

Luego, al minuto 70 Joaquín Piquerez filtró una pelota para el ‘cafetero’, quien recibió y con una jugada de fantasía eludió a su marcador y definió de pierna izquierda para celebrar el tercer gol del partido. Esta es la cuarta anotación en el Brasileirao y la séptima de esta temporada.

🇨🇴⚽️ GOOOOL DE JHON ARIAS



El volante de 28 años anotó el tercer gol de #Palmeiras ante #Vitoria



Arias ya había asistido en para la 1ª anotación.



Cuarto gol en el #Brasileirao

7ª anotación de la temporada pic.twitter.com/3N1FaqWmFz — Nicolás Cadena (@nicocadena_) July 30, 2026

Así las cosas, en los 73 minutos que Jhon Arias estuvo en el terreno de juego brilló en su máximo esplendor. Un gol, una asistencia, tres remates, 37 de 37 pases acertados, un pase clave, uno de tres regates exitosos y siete recuperaciones. El próximo partido de Palmeiras será el domingo 2 de agosto ante Fortaleza.

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