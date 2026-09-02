¡Titular! Hormiga González va de inicio con Olympiacos en la Copa de Grecia

El delantero mexicano fue incluido por José Luis Mendilibar en el once titular para enfrentar al AE Larissa, segundo partido como rojiblanco en Grecia

Armando ‘Hormiga’ González dará otro paso en su etapa con el Olympiacos. El delantero mexicano fue incluido por José Luis Mendilibar en el once titular para enfrentar al AE Larissa en la Copa de Grecia, por lo que disputará su primer partido como titular desde que llegó al fútbol europeo y apenas su segundo encuentro oficial con el conjunto de El Pireo.

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La aparición desde el inicio llega tres días después de su debut en la Superliga de Grecia. González tuvo sus primeros minutos el domingo 30 de agosto durante el triunfo 1-0 del Olympiacos sobre Asteras Tripolis. El atacante comenzó en la banca e ingresó al minuto 68 en sustitución de Joel Roca para disputar el tramo final del encuentro.

La ‘Hormiga’ tuvo opciones para estrenarse con gol desde su primera presentación. El mexicano buscó espacios en distintos sectores del frente de ataque y participó en las asociaciones ofensivas de su equipo. Su oportunidad más clara apareció durante el tiempo agregado, cuando recibió una diagonal dentro del área, remató con la pierna izquierda y mandó el balón al travesaño.

Ahora, Mendilibar decidió darle la oportunidad desde el arranque ante el AE Larissa, en el primer compromiso del Olympiacos dentro de la Copa de Grecia. La competencia representa otro escenario para que González aumente sus minutos y comience a competir por un puesto dentro de una delantera en la que también aparecen Ayoub El Kaabi y Roman Yaremchuk.

El partido también significará el debut de González dentro de la Copa de Grecia. El certamen modificó su sistema para esta temporada y cuenta con rondas previas, una fase de liga y posteriormente eliminatorias a partido único. El primer rival del Olympiacos será un AE Larissa que descendió recientemente a la Segunda División del fútbol griego.

González llegó al Olympiacos después de finalizar su etapa con Chivas. El club griego anunció su incorporación el 22 de agosto, después de una temporada 2025-26 en la que el delantero marcó 24 goles entre el Apertura 2025 y el Clausura 2026. Además, terminó como campeón de goleo del Apertura 2025 con 12 anotaciones antes de dar el salto a Europa.

El atacante de 23 años también llegó a Grecia después de formar parte de la selección mexicana durante el Mundial 2026. Desde su incorporación, el objetivo ha sido disputar un lugar en el ataque del equipo dirigido por Mendilibar, y después de comenzar como suplente frente al Asteras tendrá su primera oportunidad para mostrar sus condiciones durante un partido completo.

MÁS INFORMACIÓN: La Hormiga González roza el gol en un debut que deja grandes sensaciones

De esta manera, en menos de dos semanas desde que se confirmó su llegada al Olympiacos, Armando González pasa de disputar sus primeros 22 minutos en Europa a formar parte del once inicial. El duelo frente al AE Larissa será su segunda aparición con la camiseta rojiblanca y una nueva oportunidad para conseguir el primer gol de su etapa en Grecia, después de que el travesaño evitara su estreno anotador en la Superliga.

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