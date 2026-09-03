El homenaje por el adiós de Messi ya comenzó: aplausos en el minuto 10 durante  Vélez vs Boca Juniors

Lionel Messi anunció su retiro de la selección albiceleste a través de una carta pública, una noticia que sacudió al fútbol de la Liga de Argentina

Lionel Messi le dice adiós a Argentina | Reuters

El partido entre Vélez Sarsfield y Boca Juniors de este 2 de septiembre dejó una imagen para el recuerdo: los fanáticos le dieron un aplauso a Lionel Messi en el minuto 10 como homenaje por su retiro de la selección argentina, una escena que será replicada en los siguientes partidos de la Primera División de Argentina durante el resto de la semana.

La decisión de rendirle un homenaje al exlíder de la Albiceleste provino de la Asociación del Fútbol Argentino, organismo que comunicó a través de un boletín la resolución de su mesa directiva de guardar un minuto de aplausos a los 10 minutos de todas las categorías, tanto femeniles como masculinas, incluido el futsal y el fútbol de playa. Sin embargo, los fanáticos decidieron llenar los aplausos con algunos cánticos en agradecimiento al trabajo que hizo el jugador del Inter Miami durante más de dos décadas.

El partido entre Vélez Sarsfield y Boca Juniors es el primero de una serie de encuentros que dejarán varias escenas que se quedarán en el corazón de Lionel Messi, el hombre que durante 21 años formó parte de la selección de Argentina, con quien alcanzó a terminar la sequía de títulos que arrastraban y completó la vitrina con una Copa del Mundo en el Mundial 2022.

La iniciativa es un acto simbólico al dorsal que utilizó Leo Messi durante gran parte de su carrera en la selección, equipo en el que disputó 207 partidos con 125 tantos, una cifra que lo pone en el segundo puesto como máximo anotador en juegos internacionales, por detrás de las 146 anotaciones de Cristiano Ronaldo.

MINUTO 10 Y PARTIDO DETENIDO PARA HOMENAJEAR A MESSI



Zunino detuvo el juego entre Boca y Vélez para ovacionar al Capitán, que anunció su retiro de la Selección Argentina. #CopaArgentinaEnTyCSports. pic.twitter.com/NawG4igUOe — TyC Sports (@TyCSports) September 3, 2026

Leo Messi le dijo adiós a Argentina tras perder la final del Mundial 2026 ante España. Pese a que el futbolista tomó la decisión ese día, esperó a finales de agosto para comunicar que no volverá a vestir el jersey de la Albiceleste tras una aventura exitosa que lo dejó en la conversación junto a Diego Armando Maradona como los dos mejores futbolistas argentinos de todos los tiempos.

El fútbol argentino todavía espera conocer si habrá una despedida oficial de Lionel Messi con el jersey de la Albiceleste. El equipo tendrá compromisos amistosos en las próximas fechas FIFA, del 21 de septiembre al 6 de octubre, periodo en el que se espera que exista al menos un homenaje para su estrella

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