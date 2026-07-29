Así vivió Raúl Jiménez su primer entrenamiento en su regreso a los Wolves

Así fue el primer día de Raúl Jiménez en Molineux para arrancar su segunda etapa con el club donde vivió su mejor fútbol

Jiménez inicia su regreso al Wolverhampton tras su primer día en Molineux/@Wolves

Después de disfrutar el periodo de descanso que recibió por su participación con México en el Mundial 2026, donde disputó cuatro encuentros y marcó tres goles frente a Sudáfrica, Ecuador e Inglaterra, Raúl Jiménez regresó este 27 de julio a los entrenamientos con el Wolverhampton. El club difundió en sus redes sociales imágenes del reencuentro del atacante mexicano con jugadores como Jackson Tchatchoua, Jean-Ricner Bellegarde y el paraguayo Enso González, además de compartir un desayuno con el español Hugo Bueno antes de integrarse al trabajo dirigido por el entrenador César Peixoto y su cuerpo técnico. Nota completa, aquí.