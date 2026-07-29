Matías Grande se sacude la espina en Santo Domingo 2026: “Quería salir campeón y salí campeón”

Alejandra Valencia explicó la clave para repetir sus tres oros, mientras Ana Paula Vázquez destacó la plata y el doblete mexicano

Matías Grande consiguió tres medallas de oro en Santo Domingo 2026 | Claro Sports

Alejandra Valencia, Matías Grande y Ana Paula Vázquez hablaron después de las medallas obtenidas por México en el último día del tiro con arco de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. La delegación nacional consiguió este miércoles tres oros, una plata y un bronce en las finales de recurvo.

Grande ganó dos títulos durante la jornada. Primero se coronó en equipo mixto junto a Valencia después de vencer 6-0 a Colombia y posteriormente superó 6-4 al colombiano Jorge Enríquez en la final individual varonil, definida en el quinto set.

“Sentía que iba a ser más difícil de lo esperado. El clima estaba bien pesado. Esto es algo que tengo que checar, porque yo siento que la puntuación estuvo baja. Gané, pero a pesar del aire y del clima estaba muy enfocado en la medalla, la quería demasiado y justo eso me sacó un poquito de mi proceso. Al final que hubo una falla de tiempo, se alargó más de lo que debía, pero estoy contengo con lo que logré. Yo venía por una medalla, quería salir campeón. Salí campeón. Tenía una espina muy grande desde hace ya dos años, que no podía conseguir medalla en Juegos Centroamericanos, más que este es el evento fundamental”.

Ana Paula Vázquez obtuvo la plata en recurvo individual femenil tras disputar la final contra Valencia. La arquera había avanzado al combate por el título después de vencer a la colombiana Ana María Rendón en las semifinales y aseguró un doblete mexicano en el podio. “Estoy muy agradecida con todo lo que ha pasado, aunque parece que no fue tan bueno pero gracias a eso estoy aquí, estoy sin dolor, estoy tirando”.

“Gracias a eso pude lograr una plata, tal vez en otro momento no se podía ni siquiera pensar en ello y ahorita competir contra Ale se sabe que es un match difícil. No se pone una más tranquila, tampoco más nerviosa, se tiene que poner más atenta. Son matches que hemos enfrentado mucho tiempo y siempre es 1-1, 2-0, 2-1. Es el cuento de nunca acabar. La buena noticia es que al final ganara quien ganara, ganaba México. Eso era lo más importante para nosotras y para el país”.

Finalmente Valencia terminó Santo Domingo 2026 con tres medallas de oro. Además de sus triunfos de este miércoles en equipo mixto e individual femenil, la sonorense había conquistado el título por equipos junto a Vázquez y Ángela Ruiz.

“Siempre tiramos para ser mejores, para mejorar lo que hicimos. Veníamos como campeones, ¿y cómo se podía mejorar? Volviendo a ganar. Es lo que hicimos. No pensamos tanto en eso sino en hacer nuestro trabajo, la flecha de cada uno en el momento, en la línea, así es como tiramos normalmente, pensando en el momento, en el ahora, en lo que estamos haciendo en ese instante”. México concluyó los seis días de competencia con cinco oros, cinco platas y dos bronces.

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