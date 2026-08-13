Erling Haaland recibe cuatro récords Guinness y sigue escribiendo su propia historia goleadora

A sus 26 años, Haaland continúa rompiendo registros y suma nuevos reconocimientos que confirman su impacto como uno de los grandes goleadores del fútbol mundial

Hay futbolistas que necesitan décadas para construir una colección de récords, pero Erling Haaland continúa acumulando marcas a una velocidad pocas veces vista. Con apenas 26 años, el delantero noruego fue reconocido por Guinness World Records gracias a cuatro registros que consiguió con el Manchester City y la selección de Noruega.

El reconocimiento llega después de una etapa en la que el atacante se convirtió en uno de los nombres más importantes del fútbol mundial. Su capacidad para marcar goles en Inglaterra, Europa y con su selección lo llevó a establecer cifras que ya forman parte de la historia del deporte.

Guinness destacó cuatro momentos que resumen el impacto de Haaland: la rapidez con la que alcanzó los 100 goles en la Premier League, su temporada debut de ensueño con el Manchester City, su dominio goleador en la UEFA Nations League y una actuación histórica en la Champions League.

Uno de los récords que más dimensiona su impacto en Inglaterra es el de los 100 goles en la Premier League. Haaland alcanzó esa cifra el 2 de diciembre de 2025, cuando convirtió desde el punto penal ante Fulham, y lo hizo después de disputar solamente 111 partidos, una cantidad de encuentros menor que cualquier otro futbolista en la historia del campeonato inglés.

El noruego necesitó poco más de tres temporadas para transformar la percepción sobre su figura en la Premier League. Llegó al Manchester City como uno de los delanteros jóvenes más prometedores del planeta y rápidamente pasó a convertirse en una referencia ofensiva del torneo.

Su primera campaña con los Citizens también quedó marcada por una cifra histórica. Durante la temporada 2022/23, Haaland anotó 36 goles en 38 partidos de Premier League, una producción que rompió la marca de otros grandes goleadores de la competición.

Con esos números superó los registros de Mohamed Salah, quien había marcado 32 goles en la temporada 2017/18, y dejó atrás las marcas de Andy Cole y Alan Shearer, quienes habían alcanzado 34 tantos en temporadas con más partidos disponibles. La diferencia es que Haaland logró su cifra en un calendario de 38 jornadas.

Su poder goleador también se trasladó al escenario internacional. Con la selección de Noruega, el atacante se convirtió en el máximo anotador histórico de la UEFA Nations League, acumulando 19 goles entre septiembre de 2020 y noviembre de 2024.

Pero si existe una noche que resume la capacidad de Haaland para dominar los grandes escenarios, es la del 14 de marzo de 2023. En aquella jornada de Champions League ante el RB Leipzig, el delantero marcó cinco goles y se unió a un grupo exclusivo donde aparecen Lionel Messi y Luiz Adriano, los otros jugadores que habían logrado esa hazaña en un partido de la competición.

Más allá de los récords dentro del campo, la figura del noruego también creció fuera de las canchas. Guinness resaltó que durante la Copa del Mundo 2026 consiguió alrededor de 24 millones de seguidores en Instagram, impulsado por su personalidad, sus particulares declaraciones y su impacto como una de las caras más reconocidas del fútbol actual.

Con estos reconocimientos, Haaland suma otro capítulo a una carrera que parece avanzar contra el tiempo. Su combinación de potencia, precisión y regularidad goleadora lo mantiene como uno de los futbolistas que buscan dejar una huella histórica en una era dominada por grandes figuras.

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