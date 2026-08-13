Guillermo Almada pide “pies sobre la tierra” antes de buscar el pase del América en Leagues Cup

El técnico azulcrema destacó el inicio invicto del equipo, el respaldo de la afición y advirtió sobre la dificultad del duelo ante Austin FC

Guillermo Almada, técnico del América, habló en entrevista con el canal oficial del club antes de la tercera jornada de la Leagues Cup 2026, en la que las Águilas buscarán asegurar su clasificación a los cuartos de final. El conjunto azulcrema llegará al compromiso después de vencer 3-1 a San Diego y por el mismo marcador a Portland Timbers, resultados que lo mantienen con paso perfecto dentro del torneo.

“De sentirnos nos sentimos felices y contentos, porque ganamos dos partidos importantes que nos dan una buena posibilidad para la última fecha clasificar”, señaló Almada. El entrenador añadió que el objetivo pasa por mantener la evolución del equipo: “Muy satisfecho por la entrega, la disposición y el fútbol que han demostrado los futbolistas, y sobre todo la alegría que le han transmitido a la gente. Eso nos deja satisfechos, pero con los pies sobre la tierra y la humildad de intentar seguir creciendo como equipo”.

El entrenador uruguayo también habló sobre la manera en que vive los encuentros desde el área técnica y la participación que mantiene durante los partidos oficiales. “Me siento muy involucrado a la hora de los partidos oficiales en todo este tipo de situaciones que nos hacen estar muy metidos y compenetrados en la actuación del equipo”, explicó previo al tercer compromiso de América en la competencia.

Almada destacó además el ambiente interno de la plantilla y utilizó como ejemplo el gol de Óscar Perea en la victoria frente a Portland Timbers. El joven futbolista consiguió marcar en su debut y recibió el respaldo de sus compañeros. “Hay un gran grupo desde la parte humana, se trabaja con muchísima alegría diariamente a pesar de la exigencia. Uno ve ciertas situaciones de convivencia que se trasladan a la cancha y por ende al rendimiento”, afirmó.

“En el gol de Perea se transmitió una energía generalizada en todo el grupo, porque es un chico muy joven, que se ha integrado con muchas ganas”, agregó el entrenador. Almada considera que la convivencia y la solidaridad dentro del plantel forman parte del funcionamiento que América ha mostrado durante sus primeros partidos del semestre.

Otro de los aspectos que resaltó fue la presencia de seguidores americanistas durante los encuentros disputados en Estados Unidos. “Impresionante. La gente, más de tres cuartas partes del estadio eran aficionados del América apoyando”, declaró. El técnico agregó que el equipo debe generar una conexión desde el campo y consideró que los seguidores respondieron a lo mostrado durante la victoria ante Portland.

El próximo desafío será Austin FC, rival al que América enfrentará este jueves 13 de agosto a las 18:30 horas, tiempo del centro de México, en el Q2 Stadium de Austin. “En el fútbol no hay rivales fáciles, son todos complicados. Un clima que hoy nos complica a nosotros, en la cancha del rival, pero vamos a intentar cerrar con una victoria que nos dé la clasificación”, advirtió Almada sobre el partido que definirá el futuro azulcrema en la Leagues Cup.

América llegará al encuentro con una racha de tres victorias consecutivas y sin derrotas desde la llegada de Almada al banquillo. El entrenador acumula cuatro triunfos y un empate en cinco partidos entre Liga MX y Leagues Cup durante este semestre, mientras el equipo buscará extender esa marca ante Austin FC y asegurar su lugar entre los ocho clasificados a los cuartos de final.

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