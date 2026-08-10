Ronald Araújo es nuevo jugador del Liverpool para la temporada 2026-27: “Fue la jugada ideal para mí”

El defensa uruguayo llega cedido desde el Barcelona, utilizará el dorsal 33 y reforzará al equipo de Andoni Iraola durante la nueva campaña

Ronald Araújo, nuevo jugador del Liverpool | @LFC

Liverpool hizo oficial la incorporación de Ronald Araújo para la temporada 2026-27. El defensa uruguayo llega procedente del FC Barcelona mediante un préstamo por una campaña, operación que todavía está sujeta a la obtención del permiso de trabajo correspondiente y a la autorización internacional.

El club inglés anunció el movimiento a través de sus redes sociales con el mensaje: “Hemos acordado un acuerdo para fichar a Ronald Araújo en préstamo desde el FC Barcelona para la temporada 2026-27, sujeto a una solicitud exitosa de permiso de trabajo y autorización internacional”. Con ello, los Reds suman una nueva pieza para su defensa antes del inicio de la temporada.

Araújo, de 27 años, utilizará el número 33 con el Liverpool y se integrará al plantel dirigido por Andoni Iraola. El uruguayo llega después de disputar más de 200 partidos con el Barcelona y con la posibilidad de actuar tanto como defensa central como por el costado derecho.

“Me muero por empezar. Estoy muy, muy feliz”, declaró Araújo después de concretar su llegada. El futbolista también destacó la dimensión del Liverpool y su intención de integrarse cuanto antes al trabajo con sus nuevos compañeros.

“Estoy muy contento de estar aquí en este enorme club con mucha historia. Tengo muchas ganas de conocer a mis compañeros de equipo, de empezar a jugar, y estoy muy motivado y con muchas ganas de empezar”, agregó el defensa en declaraciones difundidas por el club inglés.

Araújo también explicó que la oportunidad apareció en un momento que consideró adecuado para su trayectoria. “Creo que fue la jugada ideal para mí en esta etapa de mi carrera. Creo que era una jugada que tenía que hacer. Tan pronto como me enteré de ese interés por parte del Liverpool, todo se puso en marcha muy, muy rápido”, señaló.

El uruguayo inició su carrera profesional con Rentistas y posteriormente militó en Boston River antes de trasladarse a Europa. Barcelona lo incorporó inicialmente para su filial y su debut con el primer equipo llegó en 2019, antes de consolidarse dentro de la plantilla a partir de la temporada 2020-21.

Hasta ahora, Araújo ha disputado 213 partidos con el Barcelona y ha marcado 14 goles. Durante su etapa en el conjunto catalán participó en la conquista de tres títulos de LaLiga, dos Copas del Rey y tres Supercopas de España, además de asumir responsabilidades de liderazgo dentro del vestidor.

A nivel internacional, Ronald Araújo también cuenta con experiencia con la selección de Uruguay, con la que suma 27 partidos y un gol. Ahora comenzará una nueva etapa en Inglaterra como jugador del Liverpool, en una cesión para la temporada 2026-27 que reforzará las opciones defensivas del equipo de Andoni Iraola.

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