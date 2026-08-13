Efraín Juárez y el Gyori ETO quedan eliminados de la Conference League

El equipo húngaro que dirige el ex entrenador de Pumas no jugará torneos continentales, al no poder remontar su eliminatoria ante el Riga

Efraín Juárez queda eliminado de la UEFA Conference League | Imago7

No habrá Conference League para el Gyori ETO. El equipo que dirige Efraín Juárez empató 1-1 en la vuelta de la tercera ronda de clasificación ante el Riga de Letonia, que había ganado la ida, por lo que los húngaros se quedan sin jugar torneos UEFA esta temporada.

Un gol de Caio Ferreira a dos minutos del tiempo cumplido acabó el sueño europeo de Juárez y su Gyori, que en la ida cayeron 1-0 en el Skonto Stadions por un autogol al minuto 4. Necesitaban ganar sí o sí para mantener con vida el sueño europeo, el cual revivió con un gol de Gavric de penalti al 28′.

El Riga, pese a ser visitante, fue el equipo que más buscó el arco rival. Los letones tuvieron más disparos (17 a 8), incluyendo uno que salvó el madero. Cobraron cinco veces más córners (11 a 2) y finalmente encontraron el premio al minuto 88.

El Gyori ETO que dirige Efraín Juárez tuvo dos oportunidades para jugar torneos continentales esta temporada y se quedó con las manos vacías. En julio cayó en la primera ronda del Playoff de la Champions ante el Vikingur, al caer por la mínima en la ida de visitantes y empatar 2-2 en casa en la vuelta. Eso les mandó a disputar las fases previas de la Conference, donde superaron por global de 7-3 al Atert Bissen de Luxemburgo en su primera eliminatoria, pero se quedan a dos pasos de jugar la fase de liga.

Con este empate que les deja fuera de los torneos UEFA, Efraín Juárez acumula 8 partidos dirigiendo en el fútbol de Hungría, con saldo de dos victorias, cuatro empates y dos derrotas. Han anotado 16 goles, con 10 permitidos, y marchan cuartos en la Liga de Hungría tras dos jornadas, al debutar con un empate 2-2 ante el Vasas y ganar 4-0 al Nyíregyháza.

Gyori ETO vs Riga: ¿Quién ganó el partido de la UEFA Conference League 2026 y cómo quedó el marcador?

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