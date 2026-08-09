Liverpool deja escapar ventaja de dos goles y Monaco completa una remontada espectacular
Paris Brunner se vistió de héroe en los últimos minutos al marcar el gol de la victoria para el conjunto visitante
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Liverpool parecía tener el partido bajo control en Anfield, pero Monaco convirtió una noche cuesta arriba en una remontada inesperada. Los Reds llegaron a tener ventaja de dos goles gracias a Alexander Isak y Florian Wirtz, pero el conjunto francés reaccionó hasta llevarse la victoria 3-2, con Paris Brunner como héroe al marcar de cabeza el tanto definitivo al minuto 88, en el penúltimo partido amistoso de los ingleses previo a su debut en la Premier League.
Los locales tomaron el control del partido desde los primeros minutos, aunque Monaco dio el primer aviso apenas al arranque con un remate de Mika Biereth que obligó a Alisson Becker a intervenir. La respuesta del conjunto inglés fue inmediata y poco a poco empezó a instalarse en campo rival, con Florian Wirtz y Jeremie Frimpong generando peligro por los costados. Cody Gakpo también tuvo una oportunidad al minuto nueve, pero su disparo se marchó por encima de la portería.
La insistencia del Liverpool encontró premio al minuto 16. Ryan Gravenberch filtró el balón para Alexander Isak, quien definió de derecha y por abajo para colocar el 1-0. Monaco intentó reaccionar y Matthis Abline exigió a Alisson con un disparo dentro del área, pero los locales mantuvieron la iniciativa. Lewis Koumas comenzó a tener mayor participación en ataque y generó varias llegadas, mientras Wirtz estuvo cerca de ampliar la ventaja con un remate que pasó junto al poste.
El segundo golpe llegó al minuto 29. Después de una serie de aproximaciones del Liverpool, Alexander Isak apareció ahora como asistente y dejó el balón para que Florian Wirtz definiera desde corta distancia y firmara el 2-0. El conjunto inglés continuó buscando el arco rival y Koumas estuvo cerca del tercero con un disparo que obligó al guardameta a intervenir. Monaco tuvo dificultades para contener la velocidad de los atacantes y apenas consiguió responder con un remate lejano de Abline que se fue por encima del travesaño.
Cuando parecía que Liverpool se iría al descanso con una ventaja cómoda, Monaco encontró una oportunidad para meterse nuevamente en el partido. Virgil van Dijk cometió una falta dentro del área sobre Aleksandr Golovin al minuto 43 y el propio atacante ruso convirtió el penal para recortar la diferencia a 2-1. Liverpool todavía tuvo una última oportunidad antes del descanso con un cabezazo de Van Dijk tras un centro de Dominik Szoboszlai, pero el balón se marchó alto y el primer tiempo terminó con los ingleses arriba en el marcador.
Monaco salió al segundo tiempo con una actitud distinta y encontró rápidamente el premio a su insistencia. Después de algunos minutos de presión, Mika Biereth apareció al 56 para empatar el partido 2-2, luego de una acción en la que primero obligó a Giorgi Mamardashvili a intervenir y después aprovechó la continuación de la jugada para mandar el balón al fondo. El gol cambió el desarrollo del encuentro y dejó a Liverpool sin la misma claridad que había mostrado durante buena parte de la primera mitad.
Liverpool respondió con una serie de modificaciones al minuto 59, cuando salieron Florian Wirtz, Alexander Isak, Ryan Gravenberch, Cody Gakpo y Virgil van Dijk, entre otros. La cantidad de cambios terminó por romper el ritmo del conjunto inglés, mientras Monaco comenzó a ganar presencia en campo rival. Oumar Konaté y Mamadou Coulibaly encontraron espacios para rematar y obligaron a la defensa local a trabajar cada vez más cerca de su propia área.
Con el paso de los minutos, Monaco se adueñó de las llegadas más peligrosas. Coulibaly probó en varias ocasiones, Konaté estuvo cerca del tercero y Safouane Benzahra comenzó a generar peligro desde los costados, mientras Liverpool apenas consiguió responder con un disparo bloqueado de Rio Ngumoha. Los cambios del conjunto francés también surtieron efecto y la entrada de Anis Soubeir le dio mayor profundidad al ataque en el tramo final.
La remontada se consumó al minuto 88. Tras un saque de esquina provocado por la presión visitante, Anis Soubeir mandó el centro al área y Paris Brunner apareció a corta distancia para conectar de cabeza y marcar el 3-2. El delantero, que había ingresado apenas ocho minutos antes, terminó convirtiéndose en el protagonista de la noche y completó la reacción de Monaco, que pasó de ir perdiendo 2-0 en el primer tiempo a darle vuelta al marcador en los minutos finales.