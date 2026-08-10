Jeff Bezos, fundador de Amazon, cerca de convertirse en copropietario del Liverpool

El fundador de Amazon forma parte de un consorcio que negocia adquirir más del 30% del club

Jeff Bezos podría ingresar al fútbol europeo de la mano del Liverpool | Reuters

Jeff Bezos podría ingresar al fútbol europeo de la mano del Liverpool. De acuerdo con información de Sky News, el fundador de Amazon forma parte de un consorcio que se encuentra cerca de alcanzar un acuerdo para adquirir aproximadamente un tercio de las acciones del club inglés, actualmente controlado por Fenway Sports Group (FSG).

El grupo de inversionistas está encabezado por Amit Bhatia, empresario británico-indio y yerno del magnate del acero Lakshmi Mittal. A la operación también se incorporaría Eduardo Saverin, uno de los cofundadores de Facebook, por lo que tres empresarios con fortunas multimillonarias participarían en la compra de una participación minoritaria del conjunto de Anfield.

Según Sky News, FSG prepara un posible anuncio relacionado con la transacción y la operación podría conocerse durante los próximos días, aunque su confirmación también podría trasladarse a la siguiente semana. El porcentaje final todavía no ha sido anunciado, pero la negociación contemplaría una participación superior al 30% del Liverpool.

La eventual inversión valoraría al club en aproximadamente 4 mil 400 millones de libras esterlinas, equivalentes a unos 6 mil millones de dólares. Esa cifra reflejaría el crecimiento económico del Liverpool desde la llegada de Fenway Sports Group, que adquirió la institución en 2010 por alrededor de 300 millones de libras.

Bezos sería una de las figuras centrales del consorcio. El empresario de 62 años fundó Amazon y dejó el puesto de director ejecutivo de la compañía en 2021 para convertirse en presidente ejecutivo. También es propietario de The Washington Post y de la empresa aeroespacial Blue Origin, además de mantener una participación accionaria en Amazon.

El interés del estadounidense por invertir en el deporte no es nuevo. En años anteriores fue relacionado con una posible adquisición de los Washington Commanders de la NFL y también exploró una operación vinculada con los Seattle Seahawks, aunque finalmente no presentó una oferta definitiva por ninguna de las dos franquicias.

Saverin también cuenta con antecedentes de interés en el fútbol inglés. El empresario brasileño formó parte de un consorcio que intentó adquirir al Chelsea durante el proceso de venta del club en 2022. Bhatia, por su parte, tuvo experiencia directa en el fútbol al desempeñarse durante 18 años como director y copropietario del Queens Park Rangers.

Fenway Sports Group ya había abierto la puerta a nuevos inversionistas en Liverpool. En septiembre de 2023 vendió una participación minoritaria a Dynasty Equity, operación cuyos recursos estuvieron destinados, entre otros objetivos, a reducir deuda acumulada durante la pandemia, financiar obras en Anfield y cubrir inversiones relacionadas con instalaciones deportivas.

FSG reconoció previamente que el consorcio encabezado por Bhatia había expresado su interés en realizar una “inversión minoritaria estratégica” en el Liverpool. Si el acuerdo se concreta en los términos señalados por Sky News, Bezos, Saverin y Bhatia pasarían a formar parte de la estructura accionaria de uno de los clubes con mayor historial en el fútbol inglés, aunque Fenway Sports Group conservaría el control mayoritario de la institución.

Te puede interesar: