Dimayor analiza cambiar los cuadrangulares por ‘play-offs’ tras el terremoto en Colombia

Carlos Mario Zuluaga reveló las alternativas que estudia Dimayor para reorganizar la Liga BetPlay y la Copa BetPlay tras el terremoto.

Carlos Mario Zuluaga, presidente de la Dimayor | VizzorImage.

Las consecuencias del terremoto que afectó a Colombia siguen generando modificaciones en el calendario deportivo del país. Ante las dificultades para reprogramar los partidos aplazados y encontrar fechas disponibles, la Dimayor ya analiza diferentes alternativas para poder completar las competencias del segundo semestre de 2026.

Carlos Mario Zuluaga, presidente de la Dimayor, reveló en el noticiero de Win Sports algunas de las posibilidades que están sobre la mesa. El principal reto pasa por encontrar espacio para disputar todos los compromisos pendientes y cumplir con el calendario establecido para la Liga BetPlay y la Copa BetPlay.

Dimayor analiza extender el calendario hasta diciembre

La programación inicial de la Liga BetPlay contemplaba que el semestre terminara el 13 de diciembre. Sin embargo, debido a los partidos que deberán ser reprogramados, también se estudia la posibilidad de extender la actividad futbolística hasta finales de diciembre.

La situación ha obligado a Dimayor y a los clubes a buscar alternativas que permitan completar las competencias sin afectar de manera considerable el calendario. Por ahora, no existe una decisión definitiva y las propuestas deberán ser analizadas por los equipos en una próxima asamblea.

Liga BetPlay podría cambiar los cuadrangulares por ‘play-offs’

Una de las posibilidades más llamativas planteadas por Carlos Mario Zuluaga es modificar el sistema de competencia de la Liga BetPlay. El dirigente explicó que Dimayor podría acudir ante la FIFA a la figura de fuerza mayor para solicitar autorización para cambiar el formato, teniendo en cuenta que el campeonato ya está en desarrollo.

“Podemos invocar en la FIFA ‘Fuerza Mayor’ para un posible cambio de formato en el FPC. Se nos ocurre no tener cuadrangulares y sí ‘play-offs’”, aseguró Zuluaga en Win Sports.

De concretarse esta alternativa, los tradicionales cuadrangulares semifinales podrían ser reemplazados por una fase de eliminación directa, lo que permitiría reducir la cantidad de partidos necesarios para definir al campeón. Sin embargo, esta posibilidad todavía se encuentra en etapa de análisis y requeriría el aval correspondiente.

Copa BetPlay también podría tener modificaciones

La Copa BetPlay tampoco estaría exenta de cambios ante la complicada situación del calendario. Según explicó el presidente de Dimayor, una de las alternativas sería reducir el número de encuentros mediante la disputa de algunas llaves a partido único.

Incluso, dentro de las posibilidades que se analizan está la utilización de escenarios neutrales para algunos compromisos. Todas estas propuestas serán evaluadas junto a los presidentes de los clubes, con el objetivo de encontrar la fórmula que permita completar las competencias del segundo semestre.

Por ahora, tanto la posibilidad de cambiar los cuadrangulares por ‘play-offs’ en la Liga BetPlay como la reducción de partidos en la Copa BetPlay son únicamente propuestas. Dimayor deberá discutirlas con los clubes y, de ser necesario, realizar las gestiones ante la FIFA antes de implementar cualquier modificación oficial.

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