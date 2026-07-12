Las estrellas que podrían jugar con Julián Quiñones en la Premier League

l gran desempeño del futbolista mexicano en el Mundial ha despertado el interés de importantes clubes en Europa para hacerse con sus servicios.

Julián Quiñones inaugura la tabla de goleo del Mundial 2026 | Imago7

Julián Quiñones se convirtió en el futbolista más destacado para México en el Mundial 2026 y con base en buenas u brillantes actuaciones, el jugador del Al-Qadsiah logró despertar el interés de importantes clubes en el viejo continente.

La Premier League podría ser el destino de Quiñones, quien en las próximas semanas podría definir su futuro, esto a la espera de lo que suceda con su actual club en Arabia Saudita y la millonaria cláusula de rescisión con la que cuenta el ex del Atlas y América. LEE LA NOTA COMPLETA AQUÍ

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