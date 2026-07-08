El Fulham anuncia a Álvaro Arbeloa como su nuevo director técnico

El español es parte de la plantilla campeona del mundo en el 2010. En el banquillo solo cuenta con la experiencia de comandar, en primera división al Real Madrid

El último trabajo del español fue al mando del Real Madrid | Reuters

El Fulham anunció la contratación de Álvaro Arbeloa como su nuevo entrenador. El técnico español, de 43 años, firmó un contrato de tres años que lo vincula a Craven Cottage hasta el verano de 2029. Este nombramiento marca el inicio de una nueva etapa para el club londinense en la Premier League.

Álvaro Arbeloa aseguró estar listo para su nuevo reto: “Es un verdadero honor para mí comenzar esta nueva etapa en el Fulham FC. Siento una gran responsabilidad y estoy profundamente agradecido al Sr. (Shahid) Khan y a Tony Khan por la confianza. Tengo muchas ganas de vivir el ambiente de Craven Cottage con los aficionados y empezar la pretemporada con los jugadores la semana que viene”.

El técnico explicó que su enfoque combina las experiencias y enseñanzas de entrenadores con los que trabajó durante su carrera, incluyendo a Rafael Benítez, Zinedine Zidane, Manuel Pellegrini, José Mourinho y Carlo Ancelotti. Su estilo busca equilibrio entre presión defensiva, solidez atrás y desarrollo ofensivo.

Arbeloa inició su carrera como entrenador en las categorías inferiores del Real Madrid, club en el que también desarrolló gran parte de su trayectoria como jugador. Tras asumir el equipo sub-14 y luego progresar al sub-16 y sub-19, logró títulos importantes, incluyendo un triplete con el equipo sub-19 que incluyó la Liga, Copa del Rey y Champions Cup.

Más adelante, Arbeloa fue nombrado entrenador del Real Madrid Castilla, sustituyendo a Raúl, y solo media temporada después asumió el primer equipo del club tras la salida de Xabi Alonso. Durante su gestión, logró el segundo puesto en La Liga y una victoria global de 5-1 sobre el Manchester City en la Liga de Campeones.

Welcome to Fulham, Álvaro Arbeloa. 🤍 — Fulham Football Club (@FulhamFC) July 7, 2026

Como jugador, Arbeloa debutó en el Real Madrid tras pasar por las categorías inferiores del Real Zaragoza. Compartió cancha con figuras como Iker Casillas, Roberto Carlos, Zinedine Zidane, Raúl, Ronaldo y David Beckham, y ganó ocho títulos en su regreso al club, incluyendo dos Ligas de Campeones, La Liga, la Copa del Rey y la Supercopa de Europa.

Arbeloa también tuvo participación internacional con España, acumulando 56 partidos y conquistando dos Eurocopas, además de haber formado parte del plantel campeón del Mundial 2010. Su experiencia combina competencias europeas y mundiales, tanto a nivel de clubes como de selección nacional.

Tras un breve regreso a la Premier League con el West Ham United, donde disputó más de 100 partidos, Arbeloa se retiró como jugador a los 34 años y centró su carrera en la dirección técnica. Su llegada al Fulham representa su primer proyecto estable en la Premier League como entrenador principal.

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