Manchester City gana la carrera por Jeremy Monga, la joya de 17 años que brilló en Leicester

El extremo inglés dejó al Leicester City y firmó un contrato por cinco temporadas con el Manchester City

Monga firmó con los Cityzens hasta 2031 | Manchester City

El Manchester City confirmó oficialmente el fichaje de Jeremy Monga, extremo inglés de 17 años que llega procedente del Leicester City y firmó un contrato por cinco temporadas, hasta el verano de 2031. El joven atacante se convirtió en una de las nuevas apuestas del club por futbolistas con experiencia temprana en el fútbol profesional inglés y continuará su desarrollo después de disputar 37 partidos con el primer equipo de los Foxes.

Monga cumplió 17 años el viernes y concretó su salida del Leicester apenas un día después. El Manchester City aceleró las negociaciones durante las últimas semanas para quedarse con uno de los juveniles más seguidos de Inglaterra, en una operación cercana a los 10 millones de libras más variables.

Un jugador histórico del fútbol inglés

Con 15 años, tres meses y 22 días, Monga se convirtió en el goleador más joven de la historia de la Premier League 2 después de marcar contra Aston Villa en noviembre de 2024. Su progresión continuó durante la temporada 2024/25 y Ruud van Nistelrooy le dio su debut en la Premier League durante la derrota 3-0 del Leicester ante Newcastle United en abril de 2025, cuando tenía 15 años y 271 días.

El atacante disputó siete partidos en la máxima categoría antes del descenso del Leicester al Championship. Ya en agosto de 2025, fue titular contra Huddersfield Town en la Carabao Cup con 16 años y 34 días para convertirse en el jugador más joven en iniciar un partido con los Foxes. Poco después volvió a ingresar en los registros históricos del fútbol inglés.

Monga marcó contra Preston North End con 16 años y 37 días y se convirtió en el goleador más joven en la historia del Championship. El futbolista del Leicester superó el récord que pertenecía a Jude Bellingham y terminó la campaña 2025-26 con un gol y dos asistencias en 27 partidos de la segunda división inglesa.

“Cuando supe que el Manchester City estaba interesado, supe al instante que esta era la elección correcta para mí. Para cualquier futbolista joven, formar parte de este increíble club es un sueño hecho realidad”, declaró Monga después de confirmarse su fichaje.

Manchester City le arrebató el fichaje de Jeremy Monga al Arsenal

Arsenal parecía tener ventaja para contratar a Monga e incluso habría avanzado en un acuerdo con Leicester por el extremo de 17 años. Sin embargo, Manchester City entró en la negociación durante la parte final del proceso y terminó superando al vigente campeón de la Premier League en la carrera.

El interés por Monga no se limitaba a los dos clubes que ocuparon los primeros puestos del fútbol inglés durante la última temporada. Manchester United, Leeds United, Newcastle, Brentford, Bayer Leverkusen, RB Leipzig y Roma también habrían seguido al atacante, especialmente después de su debut en Premier League y del récord que estableció en el Championship.

“Jeremy es un jugador emocionante que ya ha dado pasos enormes en su joven carrera. En el club ya lo conocíamos muy bien y hemos visto de primera mano su capacidad por su etapa en el Leicester”, explicó Hugo Viana, director de fútbol del Manchester City.

“A sus 17 años, sentimos que no hará más que seguir mejorando y que este es el siguiente paso correcto en su carrera. Estamos deseando apoyarlo en cada paso de su camino”, añadió el directivo portugués.

Te puede interesar