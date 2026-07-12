Erling Haaland, orgulloso por lo mostrado en el Mundial 2026: “Pusimos a Noruega en el mapa”

El delantero se marcha con la frente en alto de la Copa del Mundo en la que anotó 7 goles; no pudo ir más allá de cuartos de final al ser eliminados por Inglaterra

Erling Haaland se mostró orgulloso del desempeño de Noruega en el Mundial 2026, a pesar de la eliminación en los cuartos de final 2-1 ante Inglaterra en tiempo extra. En conferencia de prensa desde Miami, el atacante destacó el impacto de su equipo en la escena internacional.

“Creo que ha sido increíble, sinceramente. El rendimiento es una cosa y vencer a Brasil es otra, pero creo que la forma en que ha estado Noruega, cómo pusimos a Noruega en el mapa, es quizás lo que más me conmueve”, afirmó Haaland. El delantero añadió que espera que los logros de esta generación motiven a los jóvenes en su país: “Espero que esto motive a los jóvenes en Noruega: que es posible jugar en el escenario más grande del mundo con la camiseta de Noruega puesta”.

Sobre el juego frente a Inglaterra, Haaland reconoció los detalles que marcaron la diferencia: “Por supuesto, perdimos contra Inglaterra, pero les dimos una buena batalla; con algunas decisiones diferentes, podría haber sido distinto. A este nivel, son los pequeños detalles, y lo sé todo sobre esto porque en el Man City también se trata de esos pequeños detalles. Al final, estoy orgulloso; he estado orgulloso cada día aquí desde que clasificamos y desde que estamos en EE. UU.”

El atacante noruego también dedicó palabras a su compañero y amigo Jude Bellingham: “Jude es un buen amigo; pasamos dos buenos años juntos en Dortmund, así que nos mantenemos en contacto. Lo único es que a veces creo que recibe demasiadas críticas porque no marca suficientes goles o lo que sea, y se lo merece porque es uno de los mejores del mundo y es centrocampista. Solo tengo elogios para Jude; es increíble y tanto Inglaterra como el Madrid tienen suerte, porque todos querrían a un Jude en su equipo”.

Haaland valoró además la relación con compañeros del Manchester City que juegan en selecciones rivales: “Sí, ¿por qué no? Tengo algunos compañeros del City en Inglaterra, en Francia y en España. Por supuesto que quiero que a Inglaterra le vaya bien; los he apoyado. Creo que tuve una camiseta de Inglaterra antes de tener la de Noruega cuando era joven. Así que, por supuesto, quiero que a Inglaterra le vaya bien porque es un país agradable y es una camiseta bonita”.

Sobre el futuro de Noruega y su situación personal tras la competencia, Haaland comentó: “Estoy muy feliz con mi vida, la estoy disfrutando y estoy en un buen lugar. Es difícil asimilar esta especie de montaña rusa en la que hemos estado las últimas seis semanas porque ha sido mucho: muchas impresiones y muchos sentimientos. Hemos demostrado que es posible vencer a una de las naciones futbolísticas más grandes del mundo, Brasil. Hemos construido algo en Noruega y ya estamos ahí. Se trata de mantener esto”.

Destacan la evolución de Noruega

Sander Berge, mediocampista de Noruega, expresó su emoción por representar a su país en el Mundial 2026, tras la eliminación en cuartos de final ante Inglaterra por 2-1 en tiempo extra. “Como dices, siempre he estado orgulloso, pero me siento inmensamente orgulloso de ver lo unido que ha estado el país, ya sabes, el apoyo que hemos tenido en casa y el viaje que hemos hecho aquí”, dijo Berge en conferencia de prensa.

El jugador resaltó la evolución del equipo noruego en los últimos años y el crecimiento que han tenido como selección: “Sabes, éramos un equipo en la Nations League hace unos años compitiendo en casa frente a dos o tres mil personas y ahora estamos jugando en el escenario más alto, cara a cara con los mejores equipos… así que sí, inmensamente orgulloso, un viaje fantástico”.

Sobre el cierre del partido frente a Inglaterra, Berge se mostró reflexivo: “Le pegamos al larguero, pero quiero decir, es lo que es, no puedes hacer mucho después de eso. Creo que nos sentimos más afectados por el dos a uno, pero de nuevo, qué decir y qué hacer, supongo que todos piensan que debería haber sido 2-1, pero es difícil de aceptar, un juego reñido y cerrado”.

Berge también reconoció el nivel de Inglaterra y sus posibilidades de llegar a la final: “Definitivamente. Quiero decir, si llegas a los mejores cuatro te mereces estar allí. La calidad que tienen, ya sabes, la estructura, el equipo físico que son. Tienen jugadores de habilidades de clase mundial en cada posición y su estructura es buena, defienden bien en profundidad y tienen a Jude y Kane que pueden darte un gol, una asistencia o un momento especial en cualquier momento. Parecen un equipo con mucha unión, así que seguro que pueden llegar hasta el final”.

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