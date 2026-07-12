Mundial 2026: la tecnología sigue dejando sensaciones de injusticia en el fútbol

La primera anotación de Jude Bellingham ante Noruega pudo haberse anulado por un supuesto contacto del balón con un cable en el Estadio Miami

Alberto Lati dedicó su editorial en La Delantera al uso de la tecnología en el fútbol y cómo sigue dejando un sabor amargo porque sigue habiendo polémica en los partidos, como en el duelo de cuartos de final de la Copa del Mundo 2026 entre Inglaterra y Noruega en el Estadio Miami con la primera anotación de Jude Bellingham.

El conjunto de los Tres Leones comenzó perdiendo ante los nórdicos con la anotación de Andreas Schjelderup al minuto 36, pero antes de finalizar la primera mitad los británicos se encontraron el empate con la anotación que abrió el debate al término del compromiso en la Florida.

La polémica se dio a conocer porque el gol nace de un pelotazo elevado, en el que el balón habría tocado un cable de la Skycam que se encuentra en el inmueble. De acuerdo al reglamento, el encuentro se tuvo que detener y reanudar con un bote a tierra, pero más tarde la FIFA reveló que la pelota y la tecnología que la rodea no detectó el contacto, por lo que no procedió la decisión del silbante de parar el juego.

Lati mencionó que lo sucedido le hizo recordar a lo ocurrido en el duelo entre Croacia y Portugal, donde se anuló el empate de último minuto para los Vatreni, ya que hubo un ligero toque por parte de un delantero croata que concluyó con una posición adelantada que evitó que la anotación de manera dramática.

Con lo que señaló que la tecnología sigue dejando algunas sensaciones de injusticia dentro del campo de fútbol. La cual comenzó a tomar un papel importante en este deporte a partir de la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010, curiosamente, en un encuentro entre Inglaterra y Alemania tras no contar un gol legítimo de Frank Lampard. En esa misma edición se dio un gol de Argentina contra México en el que Carlos Tevez se encontraba en posición adelantada.

Estos dos ejemplos fueron suficientes para que Joseph Blatter, presidente de la FIFA en ese entonces, tomara la decisión de hacer uso de la tecnología en el fútbol para impartir justicia. Si bien ha servido para que los partidos tengan un poco más de justica, sigue dejando un sabor amargo en los terrenos de juego, como sucedió en el duelo de este sábado.

Con el triunfo sobre Noruega, Inglaterra se metió a las semifinales de la Copa del Mundo 2026, donde enfrentará al vencedor del duelo de cuartos entre Argentina y Suiza, donde se conocerán a los cuatro mejores equipos del planeta en este deporte.

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