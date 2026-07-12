LA Galaxy vs América en vivo: resultado, goles y quién gana el partido amistoso hoy 11 de julio

América lleva buen paso en la pretemporada

América mantiene su preparación rumbo al torneo Apertura 2026 con resultados favorables. El conjunto azulcrema derrotó 2-0 a la Jaiba Brava del Tampico Madero en la Copa DIF Madero, encuentro amistoso disputado en el Estadio Tamaulipas.

El equipo capitalino abrió el marcador por medio de Alexis Gutiérrez y amplió la ventaja con una anotación de Alan Cervantes. Los goles llegaron en distintos periodos del partido y permitieron al América cerrar el compromiso sin recibir anotaciones.