LA Galaxy vs América en vivo: resultado, goles y quién gana el partido amistoso hoy 11 de julio
Los de la MLS se enfrentarán a los azulcremas este sábado 11 de julio en un partido amistoso de preparación previo al inicio de ambas ligas
La indumentaria azulcrema para este sábado
Para el partido de este sábado ante LA Galaxy, América utilizará su uniforme tradicional azulcrema. El conjunto capitalino saltará al campo con la indumentaria que identifica al club durante su encuentro de preparación en California. Hay que recordar que el América aún no estrena su uniforme para el Apertura 2026.
América lleva buen paso en la pretemporada
América mantiene su preparación rumbo al torneo Apertura 2026 con resultados favorables. El conjunto azulcrema derrotó 2-0 a la Jaiba Brava del Tampico Madero en la Copa DIF Madero, encuentro amistoso disputado en el Estadio Tamaulipas.
El equipo capitalino abrió el marcador por medio de Alexis Gutiérrez y amplió la ventaja con una anotación de Alan Cervantes. Los goles llegaron en distintos periodos del partido y permitieron al América cerrar el compromiso sin recibir anotaciones.
Momios y pronósticos del LA Galaxy vs América
Las casas de apuestas colocan al América como favorito para imponerse en el partido amistoso frente al LA Galaxy. El triunfo del conjunto azulcrema aparece con un momio de -112, mientras que el empate se paga en +275 y la victoria del equipo estadounidense se encuentra en +260. Estas cifras pueden modificarse antes del inicio del encuentro y también durante el desarrollo del partido.
Estos son los convocados del América
El Club América dio a conocer la lista de jugadores convocados para enfrentar al LA Galaxy en su último partido amistoso de preparación. El cuerpo técnico encabezado por Guillermo Almada eligió a los futbolistas que estarán disponibles para el encuentro en California, donde el conjunto azulcrema buscará cerrar su pretemporada antes del inicio del Apertura 2026.
¿A qué hora inicia y dónde ver el América vs Galaxy este sábado 11 de julio de 2026?
América y LA Galaxy se enfrentarán este sábado 11 de julio de 2026 en un partido amistoso de preparación. El encuentro se disputará en el Dignity Health Sports Park de Carson, California, y comenzará a las 20:30 horas, tiempo del centro de México, mientras que en la ciudad sede arrancará a las 19:30 horas.
La transmisión en vivo estará disponible por Canal 9 en televisión abierta y TUDN en señal de paga. El compromiso también podrá seguirse por internet mediante la plataforma de streaming ViX.
Alineaciones del Galaxy vs América, al momento
Alineación probable del Galaxy:
Marcinkowski
Miki Yamane
Jakob Glesnes
Justin Haak
John Nelson
Elijah Wynder
Edwin Cedillo
Gabriel Pec
Joseph Paintsil
Erik Thommy
Marco Reus
Alineación probable del América:
Rodolfo Cota
Cristian Borja
Miguel Vázquez
Ramón Juárez
Kevin Álvarez
Alan Cervantes
Erick Sánchez
Isaías Violante
Raphael Veiga
José Zúñiga
Henry Martín
¿Cómo le ha ido al América en la pretemporada del cara al Apertura 2026? Resultados
El Club América ha dejado buenas sensaciones durante su pretemporada bajo la dirección de Guillermo Almada. El equipo azulcrema ha mostrado avances en el funcionamiento táctico y ya consiguió una victoria por 2-0 frente a Tampico Madero, en un encuentro disputado en el Estadio Tamaulipas.
Alan Cervantes y Alexis Gutiérrez marcaron los goles del triunfo ante la Jaiba Brava. Como parte del cierre de su preparación, América también contempló un partido amistoso internacional contra LA Galaxy en el Dignity Health Sports Park de Carson, California.
Altas y bajas oficiales del América para la Liga MX
Para el torneo Apertura 2026 de la Liga MX, el Club América presenta las siguientes altas y bajas oficiales hasta el momento:
Altas:
Emilio Lara: Regresa al club tras su periodo a préstamo
Bajas:
André Jardine: El estratega brasileño dejó el banquillo al finalizar el Clausura 2026
Néstor Araujo: El defensa central terminó su contrato
Jonathan dos Santos: El mediocampista anunció su retiro oficial del futbol
Christian “Chicote” Calderón: Baja confirmada del plantel
¡LA Galaxy vs América, en vivo!
América afrontará su último compromiso de preparación previo al debut en el Apertura 2026 de la Liga MX. Las Águilas, bajo la dirección técnica de Guillermo Almada, se medirán ante LA Galaxy en un duelo amistoso programado en California, como parte de la agenda que diseñó el club antes del inicio del torneo mexicano.
El enfrentamiento también representa un nuevo capítulo en la relación deportiva entre equipos de la Liga MX y la MLS dentro del territorio estadounidense. Mientras el conjunto azulcrema buscará afinar aspectos tácticos y futbolísticos antes de la competencia oficial, la escuadra de Los Ángeles aprovechará el encuentro para continuar con su preparación rumbo al regreso de la temporada regular.