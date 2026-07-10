Klopp revela el intento del Liverpool por fichar a Mbappé: “Fue el traspaso no consumado más caro”

El técnico alemán contó cómo viajó con la familia del francés en un avión privado para convencerlo de llegar a Anfield

El fichaje que nunca se dio | Reuters

Jürgen Klopp recordó una de las negociaciones que pudo cambiar la historia reciente del futbol mundial: el intento del Liverpool por fichar a Kylian Mbappé cuando el delantero todavía pertenecía al AS Mónaco. Durante una participación con Magenta TV, el entrenador alemán explicó cómo el club inglés realizó una operación especial para reunirse con el atacante y su familia antes de que finalmente eligiera continuar su carrera en Francia con el Paris Saint-Germain.

El exentrenador del Liverpool describió aquella reunión como “la transferencia no consumada más cara” en la que el conjunto inglés invirtió, debido a la logística y los recursos utilizados para intentar convencer al entonces joven futbolista francés. Klopp explicó que el encuentro se realizó bajo discreción y que incluso utilizaron un avión privado para evitar que la negociación fuera descubierta.

Klopp y la reunión secreta con Mbappé que terminó con el francés en París

“Fue la transferencia no consumada más cara en la que invertimos. Volamos desde Blackpool hasta Niza. En Niza, toda la familia Mbappé subió a bordo de un avión privado con cinco habitaciones o algo así. Realmente nos lucimos”, relató Klopp durante la transmisión de Magenta TV.

El técnico alemán detalló que el objetivo de aquella estrategia era generar un ambiente cercano con Mbappé y sus familiares para presentarles el proyecto deportivo del Liverpool. La reunión ocurrió mientras el atacante todavía era una de las principales figuras emergentes del AS Mónaco, club con el que ganó la Ligue 1 en la temporada 2016-17. “Luego volamos en círculos, hablamos con la familia, comimos buena comida. No podíamos ser vistos hablando. Volamos en círculos. Fue algo fantástico, todos dentro del avión platicando. Y luego se fue a París”, explicó Klopp al recordar aquella negociación.

A pesar del esfuerzo realizado por Liverpool, Mbappé decidió fichar por el Paris Saint-Germain en 2017. El movimiento se concretó primero mediante una cesión desde el Mónaco y posteriormente con una transferencia definitiva que alcanzó una cifra cercana a los 180 millones de euros, convirtiéndose en una de las operaciones más importantes en la historia del futbol.

Klopp señaló que aquella oportunidad representó una de las grandes operaciones que no llegaron a concretarse durante su etapa en Anfield. El entrenador alemán buscaba sumar a un futbolista que ya mostraba condiciones para convertirse en una figura internacional, aunque la decisión final del atacante fue permanecer en la liga francesa.

Mbappé, quien actualmente juega para el Real Madrid, volvió a coincidir con Klopp en el partido ante Marruecos del Mundial 2026, donde el alemán trabaja como analista para Magenta TV. Tras la victoria de Francia ante Marruecos en los cuartos de final, ambos protagonizaron un encuentro en el campo, recordando una relación que comenzó años atrás con aquella negociación que nunca llegó a cerrarse.

Con el paso del tiempo, aquella historia quedó como uno de los intentos de fichaje más recordados del Liverpool durante la gestión de Klopp. El delantero francés continuó su carrera en el PSG antes de llegar al Real Madrid, mientras que el club inglés mantuvo su proyecto deportivo con otros futbolistas que llevaron al equipo a conquistar títulos nacionales e internacionales.

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