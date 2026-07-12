Argentina vs Suiza, en vivo: Suiza tiene el balón, pero la Albiceleste no sufre
Sigue el resultado Argentina 1-0 Suiza al momento: gol de Mac Allister al 10′ ¿Quién avanza a semifinales hoy en el Mundial 2026?
Se agregan 4 minutos
Argentina 1-0 Suiza | Minuto 44 | Breel Embolo recibe la primera tarjeta amarilla del partido por una acción de juego peligroso. El delantero suizo queda condicionado para el resto del encuentro.
Argentina 1-0 Suiza | Minuto 43 | Remo Freuler cobra el tiro libre desde una posición complicada por el costado izquierdo, pero su remate con la derecha se marcha desviado y no exige a Emiliano Martínez.
Argentina 1-0 Suiza | Minuto 42 | Leandro Paredes se barre y comete una falta sobre Djibril Sow cerca de la banda. Suiza dispone de una acción peligrosa para enviar el balón al área argentina.
Argentina 1-0 Suiza | Minuto 39 | Suiza mantiene la posesión, pero Argentina defiende de manera solidaria, reduce los espacios y no concede opciones claras cerca del área de Emiliano Martínez.
Argentina 1-0 Suiza | Minuto 35 | Julián Álvarez comete una falta sobre Fabian Rieder cerca de la banda. Suiza dispone de una oportunidad para enviar el balón al área mediante una acción a pelota parada.
Argentina 1-0 Suiza | Minuto 34 | Granit Xhaka envía un balón al área, pero Nahuel Molina se anticipa y desvía de cabeza. Suiza consigue un tiro de esquina y vuelve a acercarse mediante la pelota parada.
Argentina 1-0 Suiza | Minuto 32 | ¡Aparece el Dibu! Lisandro Martínez falla en la cobertura y deja a Breel Embolo con camino hacia el área, pero Emiliano Martínez sale con decisión y corta el ataque rápido de Suiza antes del remate.
Argentina 1-0 Suiza | Minuto 30 | Suiza tiene dificultades para transformar la posesión en peligro ante una Argentina que cierra los espacios y mantiene el orden. Cuando recupera, la Albiceleste administra el balón y controla el ritmo del encuentro.
Argentina 1-0 Suiza | Minuto 28 | Argentina no se desespera y permite que Suiza tenga la pelota. La Albiceleste cierra espacios en su campo y espera una recuperación para intentar salir al contragolpe.
Argentina 1-0 Suiza | Minuto 23 | El árbitro detiene momentáneamente el encuentro para la pausa de hidratación. Ambos equipos aprovechan para recibir indicaciones de sus entrenadores y recuperar líquidos.
Argentina 1-0 Suiza | Minuto 22 | Dato de MisterChip: el gol de Alexis Mac Allister termina con una racha de Suiza, que por primera vez en todo el proceso del Mundial 2026, incluidas las eliminatorias, se encuentra por detrás en el marcador. Era la única de las 48 selecciones clasificadas que nunca había estado en desventaja.
Argentina 1-0 Suiza | Minuto 21 | Dato: Lionel Messi llegó a 10 asistencias en la historia de las Copas del Mundo con el pase para el gol de Alexis Mac Allister. Lo más llamativo es que esas asistencias fueron para 10 compañeros diferentes, un registro que refleja la diversidad de sus asociaciones ofensivas con la selección argentina.
Argentina 1-0 Suiza | Minuto 20 | Djibril Sow prueba desde fuera del área, pero su disparo sale centrado y Emiliano ‘Dibu’ Martínez controla el balón sin problemas.
Argentina 1-0 Suiza | Minuto 19 | Suiza mantiene la presión alta, pero Argentina ya encuentra espacios para circular la pelota y superar la primera línea. El conjunto europeo conserva el orden, disputa cada pase y busca recuperar cerca del área rival.
Argentina 1-0 Suiza | Minuto 16 | Ricardo Rodríguez pierde el balón en campo propio ante la presión albiceleste y le quedó a Lionel Messi. Argentina intenta aprovechar el error, pero la defensa suiza reacciona y corta la jugada en la frontal del área.
Argentina 1-0 Suiza | Minuto 13 | El gol representa un golpe para Suiza, que había controlado la posesión durante el inicio. Argentina volvió a encontrar ventaja mediante una jugada a balón parado y ahora obliga al conjunto helvético a adelantar líneas.
¡GOOOOOOOOL DE ARGENTINA! ¡Mac Allister! | Argentina 1-0 Suiza
Argentina 1-0 Suiza | Minuto 10 | ¡Gooooool de Argentina! Lionel Messi cobra el tiro de esquina hacia el primer poste y Alexis Mac Allister se anticipa con un remate de cabeza para vencer a Gregor Kobel. La Albiceleste abre el marcador en Kansas City.
Argentina 0-0 Suiza | Minuto 9 | Argentina encuentra su mejor momento del partido y Alexis Mac Allister prueba con un remate que se desvía en un defensor. La acción termina en tiro de esquina para la Albiceleste.
Argentina 0-0 Suiza | Minuto 7 | Granit Xhaka prueba desde fuera del área, pero su disparo se marcha lejos de la portería de Emiliano Martínez. Suiza mantiene la iniciativa y continúa buscando el primer gol.
Argentina 0-0 Suiza | Minuto 6 | Djibril Sow intenta sorprender con un disparo, pero el remate sale sin dirección y la zaga argentina controla la acción. Suiza recupera la pelota de inmediato y mantiene la iniciativa en campo rival.
Argentina 0-0 Suiza | Minuto 6 | Suiza mantiene la posesión y circula el balón en campo argentino, mientras la Albiceleste se repliega unos metros, cierra espacios y espera el momento para recuperar.
Argentina 0-0 Suiza | Minuto 3 | Dan Ndoye vuelve a desbordar por la banda y busca el centro. Nahuel Molina se barre para bloquear, pero el balón toca por última vez al suizo y la acción termina en saque de meta para Argentina.
Argentina 0-0 Suiza | Minuto 2 | Argentina adelanta líneas para presionar la salida suiza, pero el conjunto helvético mueve la pelota entre sus defensores y busca asegurar la posesión durante los primeros minutos.
Argentina 0-0 Suiza | Minuto 1 | Suiza genera la primera aproximación por el costado izquierdo. Dan Ndoye busca enviar el centro al área, pero la defensa argentina controla la acción y la jugada termina con una falta en ataque del conjunto europeo.
¡Arranca el partido!
Argentina 0-0 Suiza | Minuto 1 | ¡Rueda el balón en el Estadio Kansas City! Suiza pone la pelota en movimiento y ataca de derecha a izquierda, mientras Argentina presiona desde los primeros segundos en busca de recuperar la posesión en campo rival.
Argentina 0-0 Suiza | Antes del silbatazo inicial, el Estadio Kansas City guarda un minuto de silencio en memoria de Jayden Adams. Jugadores, cuerpo arbitral y aficionados se unen al homenaje en un momento de respeto previo al inicio de los cuartos de final.
Argentina 0-0 Suiza | El mexicano Guillermo Pacheco forma parte del equipo arbitral como responsable del VAR. Desde la cabina acompañará las decisiones del portugués João Pinheiro durante el encuentro de cuartos de final.
Argentina 0-0 Suiza | Los futbolistas de ambas selecciones se saludan en el centro del campo y se preparan para ocupar sus posiciones. Todo queda listo para el saque inicial de los cuartos de final.
Argentina 0-0 Suiza | Ahora suena el himno nacional de Suiza en el Estadio Kansas City. Los futbolistas helvéticos entonan el cántico antes de ocupar sus posiciones para el inicio del partido por los cuartos de final.
Argentina 0-0 Suiza | Suena el himno nacional de Argentina en el Estadio Kansas City. Los futbolistas dirigidos por Lionel Scaloni entonan el cántico junto a miles de aficionados albicelestes que tiñen las tribunas antes del inicio de los cuartos de final del Mundial 2026.
Argentina 0-0 Suiza | Los jugadores de ambas selecciones saltan al terreno de juego para comenzar el protocolo inicial. Argentina y Suiza se preparan para la ceremonia de los himnos antes del arranque de los cuartos de final.
Messi estableció un récord por penaltis fallados
Messi se convirtió ante Egipto en el primer futbolista que falla al menos dos penaltis durante una misma edición de la Copa del Mundo. El capitán tampoco convirtió su lanzamiento frente a Austria, aunque Argentina terminó ganando ambos partidos.
Once futbolistas suizos, once clubes distintos
Cada titular de Suiza pertenece a un club diferente. Borussia Dortmund, Borussia Mönchengladbach, Inter de Milán, Betis, Mónaco, Bologna, Sunderland, Sevilla, Augsburg, Rennes y Nottingham Forest están representados en la alineación.
Messi pasa gran parte del partido caminando
Los datos de seguimiento de FIFA indican que más del 60 por ciento de los movimientos de Messi durante el Mundial se registraron a ritmo de caminata, mientras cerca del 25 por ciento corresponde a momentos en los que permanece detenido. El argentino administra sus recorridos antes de aparecer en zonas de creación o remate.
Argentina y Suiza ya terminan el calentamiento
Lionel Messi encabezó la salida de Argentina al campo para realizar los ejercicios previos, mientras Granit Xhaka hizo lo propio con la selección suiza. Los dos capitanes se preparan para un partido que entregará el último boleto disponible a las semifinales.
Ted Lasso se suma a la noche mundialista
Jason Sudeikis, originario de la zona de Kansas City y protagonista de la serie Ted Lasso, encabeza una reunión para seguir el partido en el CPKC Stadium. El evento coincide con la próxima temporada de la producción, que fue filmada parcialmente en la ciudad y tendrá como eje un equipo femenil.
Messi persigue una marca de Ghiggia y Jairzinho
Alcides Ghiggia, con Uruguay en 1950, y Jairzinho, con Brasil en 1970, son los únicos jugadores que marcaron en todos los partidos de una campaña mundialista que terminó con el título. Messi ha convertido en cada presentación argentina de 2026 y necesita extender la racha para aspirar a ese registro.
Messi puede superar un récord argentino vigente desde 1930
Messi llega con ocho goles en el Mundial 2026, la misma cantidad que Guillermo Stábile anotó para Argentina en la edición de 1930. Un tanto contra Suiza convertiría al capitán en el argentino con más anotaciones dentro de una misma Copa del Mundo.
Messi también logró su primer triplete mundialista en Kansas City
El capitán argentino ya marcó tres goles en este estadio durante el Mundial. Lo hizo ante Argelia, en la primera jornada, cuando disputó su partido 200 con Argentina y consiguió el primer hat-trick de su carrera en una Copa del Mundo.
El primer triplete de Messi fue contra Suiza
Suiza ocupa un lugar particular en la trayectoria internacional de Messi. El 29 de febrero de 2012, el delantero marcó en Berna el primer hat-trick de su carrera con la selección mayor y firmó los tres goles del triunfo argentino por 3-1.
Música para cerrar el Fan Festival de Kansas City
El Fan Festival de la ciudad programó presentaciones de Sheryl Crow, Tech N9ne y The All-American Rejects durante su último fin de semana de actividades. La programación acompaña el cierre de la participación de Kansas City como sede mundialista.
Kobel acumula 16 atajadas en las eliminatorias
Gregor Kobel llega después de sumar 16 intervenciones durante las dos primeras rondas de eliminación directa, en las que Suiza dejó su portería en cero ante Argelia y Colombia. El guardameta vuelve a ser una de las piezas centrales frente al ataque con más goles del torneo.
Messi también lidera los centros de Argentina
Además de finalizar las jugadas, Messi encabeza a la Albiceleste con 26 centros. Esa cifra representa cerca del 39 por ciento de los 66 envíos realizados por Argentina durante sus cinco presentaciones, muestra de que también participa como generador desde los costados y las acciones a balón parado.
Messi concentra más de la mitad de los goles argentinos
Lionel Messi ha marcado ocho de los 14 goles de Argentina, por lo que concentra el 57 por ciento de la producción ofensiva del equipo. También realizó 29 de los 76 remates argentinos, alrededor del 38 por ciento del total, de acuerdo con un cálculo basado en las cifras oficiales de FIFA.
Una victoria suiza dejaría semifinales europeas
Francia y España ya tienen asegurado su lugar en la primera semifinal, mientras Inglaterra clasificó por este lado del cuadro. Si Suiza elimina a Argentina, los cuatro equipos restantes pertenecerán a UEFA.
¡Messi por encima de Cristiano! El sincero veredicto de un pequeño fanático
En las calles de Kansas City, Claro Sports conversó con un pequeño aficionado argentino que no tuvo dudas a la hora de elegir: Lionel Messi es su ídolo y Cristiano Ronaldo simplemente no le agrada. Con la camiseta albiceleste y una gran cadena dorada, el niño defendió con total naturalidad su amor por la Pulga, dejando en claro que, para las nuevas generaciones, el debate GOAT tiene un claro favorito.
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Suiza protagonizó el partido con más goles de los Mundiales
La anterior aparición suiza en cuartos de final ocurrió en 1954, cuando perdió 7-5 contra Austria después de colocarse 3-0 arriba. Los 12 goles mantienen aquel encuentro como el de mayor anotación en la historia de las Copas del Mundo.
Suiza presenta un solo cambio respecto a los octavos
Djibril Sow ocupa el lugar que perteneció a Ardon Jashari en la alineación utilizada contra Colombia. Los otros diez futbolistas se mantienen, por lo que Murat Yakin apuesta por la base que resistió 120 minutos y posteriormente consiguió la clasificación mediante los penaltis.
Argentina repite a los once de la remontada
Lionel Scaloni mantiene exactamente la misma alineación que inició el encuentro de octavos de final contra Egipto. Emiliano Martínez, la línea defensiva completa, los cuatro mediocampistas y la dupla Messi-Álvarez reciben continuidad después de participar en la remontada por 3-2 en Atlanta.
Los equipos ya están en el Estadio Kansas City
Los dos equipos ya hicieron su arribo al Estadio Kansas City, listos para encarar el último encuentro de los cuartos de final. Leo Messi se mostró serio y enfocado en el duelo para salir por la victoria ante los europeos.
Alineaciones Argentina vs Suiza: así juegan los cuartos de final del Mundial
Los equipos ya dieron a conocer sus alineaciones para el partido de cuartos de final en el Estadio Kansas City, donde llama la atención la dupla en el ataque con Leo Messi y Julián Álvarez, quienes le dieron grandes alegrías a la Albiceleste en Qatar 2022. Por su parte, los suizos buscarán hacer daño a los sudamericanos con Breel Embolo y Dan Ndoye, por lo que se espera que sea un intenso duelo de principio a fin.
Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Leandro Paredes, Rodrigo de Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández; Lionel Messi y Julián Álvarez.
Suiza: Gregor Kobel; Nico Elvedi, Manuel Akanji, Ricardo Rodríguez; Denis Zakaria, Remo Freuler, Granit Xhaka, Djibril Sow, Fabian Rieder; Breel Embolo y Dan Ndoye.
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Cinco goles separan a Messi del récord de Fontaine
Messi llegó a los cuartos de final con ocho goles, la misma cantidad que Kylian Mbappé en la lucha por la Bota de Oro. Ambos se encuentran a cinco anotaciones del récord de Just Fontaine, quien convirtió 13 tantos con Francia en una sola edición mundialista, durante Suecia 1958.
Xhaka y Rodríguez comparten récord
Granit Xhaka y Ricardo Rodríguez son los futbolistas con más apariciones mundialistas en la historia de Suiza. Ambos forman parte de la selección desde 2011 y han sido piezas de continuidad durante los procesos que llevaron al equipo a las Copas del Mundo de 2014, 2018, 2022 y 2026.
Embolo es el máximo goleador del plantel suizo
Breel Embolo encabeza a los futbolistas convocados por Suiza con 26 goles en 91 partidos internacionales. El atacante supera dentro del actual plantel a Xhaka, quien suma 18, a Ruben Vargas, con 13, y a Freuler y Zeki Amdouni, ambos con 11.
Tres referentes suizos están apercibidos
Granit Xhaka, Denis Zakaria y Miro Muheim disputarán los cuartos de final bajo riesgo de suspensión. Cualquiera de los tres se perdería una posible semifinal si recibe una tarjeta amarilla ante Argentina, una situación que puede condicionar la intensidad de sus duelos y entradas.
Gonzalo Montiel deberá cuidarse de una tarjeta
Gonzalo Montiel es el único futbolista argentino que llega apercibido al partido contra Suiza. Una amonestación durante los cuartos de final impediría que el lateral estuviera disponible para una eventual semifinal, siempre que ingrese al campo y Argentina consiga la clasificación.
Suiza será apenas el segundo rival europeo de Argentina
El encuentro de cuartos de final representará apenas el segundo compromiso de Argentina contra una selección europea durante este Mundial. El primer antecedente ocurrió en la fase de grupos ante Austria, por lo que Suiza será la primera prueba europea de la Albiceleste dentro de las rondas de eliminación directa.
Argentina no pierde una eliminatoria mundialista desde 2018
La última derrota de Argentina en una fase de eliminación directa de una Copa del Mundo ocurrió ante Francia, por 4-3, en los octavos de final de Rusia 2018. Desde entonces, la Albiceleste superó cuatro cruces en Qatar 2022 y los primeros dos de 2026, aunque algunos se resolvieron después del empate en el tiempo reglamentario.
Xhaka cree que Suiza puede incomodar al campeón
Granit Xhaka afirmó que Suiza necesitará permanecer compacta, reducir los espacios y conservar el balón durante algunos periodos. “Podemos molestar a Argentina”, declaró el capitán, quien también destacó el hambre del grupo por superar por primera vez los cuartos de final.
Zakaria no piensa solamente en Messi
Denis Zakaria explicó que el planteamiento suizo no estará enfocado únicamente en Lionel Messi. El mediocampista señaló que Argentina tiene recursos en todas sus líneas y que la Nati necesitará jugar con inteligencia, mantenerse ordenada y aprovechar cada oportunidad.
Noruega e Inglaterra empatan 1-1 al momento | SIGUE EL PARTIDO EN VIVO
El camino que espera al ganador
El vencedor del Argentina vs Suiza enfrentará al ganador de Noruega contra Inglaterra en las semifinales. Ese encuentro está programado para el miércoles 15 de julio, mientras que la final del Mundial se disputará el domingo 19 en Nueva York-Nueva Jersey.
El árbitro del Argentina vs Suiza
El portugués João Pinheiro fue designado como árbitro central del encuentro. Estará acompañado por sus compatriotas Bruno Jesus y Luciano Maia como asistentes en un partido que definirá al último semifinalista del Mundial 2026.
Yakin advierte que Argentina no es invencible
Murat Yakin calificó el enfrentamiento como un sueño para Suiza, pero aseguró que Argentina “no es invencible”. El entrenador considera que los partidos ante Cabo Verde y Egipto dejaron espacios y situaciones que su equipo puede intentar aprovechar.
Scaloni contempla repetir la alineación
Lionel Scaloni adelantó que Argentina jugará de manera “muy parecida” a como lo hizo ante Egipto. El entrenador señaló que “repetir equipo no sería descabellado”, aunque mantuvo abierta la posibilidad de realizar alguna modificación.
Suiza pierde a su máximo goleador
Johan Manzambi no estará disponible contra Argentina debido a una lesión en la rodilla izquierda. Murat Yakin confirmó que el atacante no recibió la autorización médica, por lo que Suiza afrontará el encuentro sin el futbolista que suma tres goles y dos asistencias.
Messi marcó en seis eliminatorias consecutivas
El gol contra Egipto convirtió a Messi en el primer jugador que anota en seis partidos consecutivos de eliminación directa en Copas del Mundo. La racha comenzó en Qatar 2022 y continuó durante las primeras dos rondas de eliminación del Mundial 2026.
Messi alcanzó los 21 goles mundialistas
Lionel Messi ha marcado ocho goles en cinco partidos y es el máximo anotador del Mundial 2026 junto a Kylian Mbappé. El capitán convirtió tres ante Argelia, dos contra Austria y uno frente a Jordania, Cabo Verde y Egipto.
Con su anotación frente a Egipto, Messi llegó a 21 goles en Copas del Mundo y amplió su registro como máximo anotador histórico del torneo. El argentino superó durante esta edición las marcas que pertenecían a Miroslav Klose y Marta.
Suiza, el equipo más rápido en transición
Un análisis de Opta colocó a Suiza como la selección con mayor velocidad de avance directo entre los ocho cuartofinalistas. Este recurso puede ser importante ante una Argentina que acostumbra adelantar jugadores y sostener posesiones prolongadas.
Argentina controla más tiempo el balón
Argentina tiene un promedio cercano al 65 por ciento de posesión durante el Mundial, frente al 61 por ciento de Suiza. El escenario anticipa que la Albiceleste tratará de instalarse en campo contrario, mientras la Nati buscará recuperar y acelerar sus transiciones.
Los sobrevivientes del Argentina vs Suiza de 2014
Lionel Messi, Granit Xhaka y Ricardo Rodríguez formaron parte de las selecciones que se enfrentaron en Brasil 2014 y podrían repetir presencia 12 años más tarde. Xhaka y Rodríguez disputan su cuarta Copa del Mundo con Suiza, mientras que Messi participa en su sexto Mundial.
El gol de Di María que eliminó a Suiza en 2014
El último enfrentamiento mundialista se definió al minuto 118. Lionel Messi condujo un contragolpe y asistió a Ángel Di María, quien cruzó un remate de zurda para darle a Argentina el triunfo 1-0 y el boleto a los cuartos de final de Brasil 2014.
Argentina ganó los dos antecedentes mundialistas
Argentina y Suiza se midieron dos veces previamente en una Copa del Mundo. La Albiceleste ganó 2-0 en Inglaterra 1966 y volvió a imponerse 1-0 en los octavos de final de Brasil 2014, por lo que mantiene un registro perfecto frente a los europeos en el torneo.
Argentina domina el historial contra Suiza
Ambas selecciones se han enfrentado siete veces en categoría mayor, con cinco victorias argentinas y dos empates. Suiza nunca ha derrotado a la Albiceleste y solamente ha conseguido marcar tres goles en estos enfrentamientos.
Dos victorias de eliminación directa, un hecho inédito para Suiza
Los triunfos contra Argelia y Colombia significaron la primera ocasión en la que Suiza supera dos rondas consecutivas de eliminación directa en un mismo Mundial. Murat Yakin definió esta participación como la mejor campaña mundialista de la historia de la Nati.
Suiza busca su primera semifinal mundialista
La Nati disputó los cuartos de final en 1934, 1938 y 1954, pero nunca logró instalarse entre las cuatro mejores selecciones. Una victoria ante Argentina representaría la primera clasificación suiza a las semifinales de una Copa del Mundo.
Suiza vuelve a cuartos después de 72 años
La selección suiza no alcanzaba los cuartos de final de una Copa del Mundo desde la edición de 1954. La espera de 72 años entre apariciones en esta ronda es la más larga registrada en la historia del torneo.
Argentina busca un bicampeonato que nadie consigue desde 1962
El equipo de Lionel Scaloni intenta convertirse en la primera selección que gana dos Mundiales consecutivos desde Brasil, campeón en Suecia 1958 y Chile 1962. Ninguna nación ha conseguido defender exitosamente el título durante los últimos 64 años.
Así llega Suiza al partido contra Argentina
Suiza permanece invicta después de cinco presentaciones. La Nati encabezó el Grupo B, eliminó 2-0 a Argelia en dieciseisavos y superó 4-3 a Colombia en penaltis, luego de empatar sin goles durante los 120 minutos de los octavos de final.
Así llega Argentina a los cuartos de final
Argentina ha ganado sus cinco partidos del Mundial: 3-0 a Argelia, 2-0 a Austria, 3-1 a Jordania, 3-2 a Cabo Verde después de tiempos extra y 3-2 a Egipto. El campeón vigente llega con paso perfecto, aunque recibió cuatro goles durante sus dos compromisos de eliminación directa.
Kansas City se despide del Mundial
El Argentina vs Suiza será el sexto y último partido del Mundial 2026 celebrado en Kansas City. La ciudad recibió encuentros desde el 16 de junio y cerrará su participación como sede con uno de los cuatro cruces de cuartos de final.
El partido número 100 del Mundial 2026
El cruce entre Argentina y Suiza tiene un lugar reservado en la historia de esta edición, debido a que será el partido número 100 de los 104 programados en el primer Mundial disputado con 48 selecciones. Después de este encuentro solamente quedarán las semifinales, el duelo por el tercer puesto y la final.
¿Dónde ver Argentina vs Suiza hoy 11 de julio de 2026?
El partido Argentina vs Suiza comenzará a las 19:00 horas del centro de México, equivalente a las 20:00 horas de Colombia, las 21:00 del este de Estados Unidos y las 22:00 de Argentina. El compromiso se disputará en Kansas City y corresponde al partido número 100 de la Copa del Mundo 2026.
En territorio mexicano, la transmisión en vivo estará disponible mediante ViX Premium, mientras que Claro Sports tendrá el minuto a minuto con el marcador, los goles, las tarjetas, las sustituciones y las principales incidencias. El ganador enfrentará en semifinales al vencedor del cruce entre Noruega e Inglaterra.
Argentina vs Suiza: ¿Quién es favorito para ganar y avanzar a semifinales, según la IA?
El análisis de inteligencia artificial coloca a Argentina como favorita con alrededor del 70 por ciento de posibilidades de avanzar, frente a un 30 por ciento para Suiza. La estimación considera las cinco victorias de la Albiceleste, su promedio de 2.8 goles por partido, la producción de Messi y la experiencia de sus futbolistas en rondas de eliminación directa. Los mercados previos también presentan al conjunto sudamericano como favorito, con una línea cercana a -145, mientras que el triunfo suizo durante los 90 minutos ronda el +450.
Sin embargo, Suiza cuenta con argumentos para llevar el encuentro a un escenario cerrado. El conjunto europeo tiene un promedio de apenas 0.6 goles recibidos por partido, conserva el invicto y viene de superar una eliminatoria decidida desde los penaltis. La proyección anticipa un partido con marcador ajustado y señala un posible triunfo de Argentina por 2-1, aunque una prórroga no queda descartada si el bloque suizo consigue limitar los espacios de Messi y compañía. Esta previsión es una inferencia basada en las estadísticas y antecedentes recientes, no una garantía del resultado.
¡Bienvenidos al minuto a minuto del Argentina vs Suiza, cuartos de final Mundial 2026!
Argentina y Suiza cierran este sábado 11 de julio la actividad de los cuartos de final del Mundial 2026, en un encuentro que definirá al último invitado a las semifinales. El balón comenzará a rodar a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio de Kansas City, donde también se podrán consultar el resultado, los goles y las principales acciones del partido minuto a minuto.
La Albiceleste llega después de superar dos eliminatorias en las que necesitó reaccionar ante la adversidad. El equipo de Lionel Scaloni derrotó 3-2 a Cabo Verde en tiempo extra y posteriormente remontó una desventaja de dos goles para vencer 3-2 a Egipto, resultado que mantuvo su paso perfecto de cinco victorias en el torneo. Lionel Messi encabeza su producción ofensiva con ocho anotaciones en cinco apariciones.
Suiza, por su parte, no ha perdido durante el Mundial y solamente ha recibido tres goles en cinco encuentros. El conjunto dirigido por Murat Yakin venció 2-0 a Argelia en dieciseisavos y eliminó a Colombia en octavos mediante una tanda de penaltis, luego de empatar sin anotaciones durante los 120 minutos. Gregor Kobel fue determinante desde los once pasos para colocar a los suizos entre los ocho mejores por primera ocasión desde 1954.