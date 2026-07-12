Argentina vs Suiza, en vivo: Suiza tiene el balón, pero la Albiceleste no sufre

¡Bienvenidos al minuto a minuto del Argentina vs Suiza, cuartos de final Mundial 2026!

Argentina y Suiza cierran este sábado 11 de julio la actividad de los cuartos de final del Mundial 2026, en un encuentro que definirá al último invitado a las semifinales. El balón comenzará a rodar a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio de Kansas City, donde también se podrán consultar el resultado, los goles y las principales acciones del partido minuto a minuto.

La Albiceleste llega después de superar dos eliminatorias en las que necesitó reaccionar ante la adversidad. El equipo de Lionel Scaloni derrotó 3-2 a Cabo Verde en tiempo extra y posteriormente remontó una desventaja de dos goles para vencer 3-2 a Egipto, resultado que mantuvo su paso perfecto de cinco victorias en el torneo. Lionel Messi encabeza su producción ofensiva con ocho anotaciones en cinco apariciones.

Suiza, por su parte, no ha perdido durante el Mundial y solamente ha recibido tres goles en cinco encuentros. El conjunto dirigido por Murat Yakin venció 2-0 a Argelia en dieciseisavos y eliminó a Colombia en octavos mediante una tanda de penaltis, luego de empatar sin anotaciones durante los 120 minutos. Gregor Kobel fue determinante desde los once pasos para colocar a los suizos entre los ocho mejores por primera ocasión desde 1954.