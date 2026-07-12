La Copa en Tus Manos, en vivo: la transmisión del sábado 11 de julio

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El Mundial 2026 sigue entregando emociones y esta noche tenemos mucho que analizar. Inglaterra sufrió, remontó y necesitó del tiempo extra para derrotar a Noruega y meterse entre las cuatro mejores selecciones del torneo.

Jude Bellingham apareció en los momentos clave y se convirtió en la gran figura del partido, mientras que Erling Haaland y el conjunto noruego se despidieron tras firmar una de las campañas más destacadas de esta Copa del Mundo.

Además, nos metemos de lleno en la previa del Argentina vs Suiza, un duelo que promete ser espectacular. La Albiceleste llega con Lionel Messi y Julián Álvarez como referentes en ataque, mientras que Suiza buscará mantener su invicto y alcanzar por primera vez unas semifinales mundialistas.

¿Argentina confirmará su condición de favorita o Suiza dará la gran sorpresa y enfrentará a Inglaterra? Acompáñanos porque aquí comienza La Copa en Tus Manos, el espacio de Claro Sports con el mejor análisis, los resultados y toda la información del Mundial 2026.

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