Así se van a jugar los cuartos de final de la Copa Libertadores 2026

Se definieron los cuartos de final de la Copa Libertadores 2026 tras culminar la llave entre Independiente del Valle y Deportes Tolima.

Trofeo de la Copa Libertadores. – Sebastián Castañeda, Reuters.

Finalizaron los octavos de final de la Copa Libertadores 2026 con el juego de vuelta entre Independiente del Valle y Deportes Tolima, la única llave que faltaba por definirse. La ida la había ganado el conjunto ecuatoriano por la mínima diferencia en Ibagué y todo se definía en su casa.

El ‘Pijao’ no consiguió darle vuelta al global y el ‘Matagigantes’ se quedó con el último cupo al derrotar al elenco colombiano por 4-1 (3-1 el segundo duelo). Así las cosas, ningún equipo ‘Cafetero’ sigue con vida en este torneo, pues el ‘Vinotinto y Oro’ era el único representante tras la fase de grupos.

Ahora bien, Independiente del Valle se estará midiendo ante Flamengo, que es el equipo que estaba a la espera de la definición de esta serie. En cuanto a torneos Conmebol, resta esperar cómo le va a Santa Fe contra River Plate, aunque recordemos que eso será por la Copa Sudamericana.

Llaves de los cuartos de final de Copa Libertadores 2026

Estudiantes de La Plata vs Corinthians.

Independiente del Valle vs Flamengo.

Liga de Quito vs Palmeiras.

Platense vs Fluminense.

En cuanto al cuadro, una semifinal saldrá entre el choque entre Estudiantes vs Corinthians e Independiente del Valle vs Flamengo. El otro entre Liga de Quito vs Palmeiras y Platenese vs Fluminense. El formato continúa siendo a partidos de ida y vuelta.

¿Cuándo se juegan los cuartos de final de Copa Libertadores?

Tres de las cuatro llaves ya tienen una programación tentativa.. Solo falta la de Independiente del Valle vs Flamengo porque recordemos que ante Tolima se tuvo que aplazar una semana por el terremoto que impactó a Colombia. La semana del 8 de septiembre se jugarían los encuentros de la ida y la semana del 15 del mismo mes los de vuelta.

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