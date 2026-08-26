Esteban Andrada vuelve a la titularidad con Monterrey después de 13 partidos de suspensión

Matías Almeyda apuesta al arquero argentino en un duelo de eliminación directa ante Chicago Fire en Estados Unidos

El argentino cumplió una sanción de 13 partidos para regresar | Imago 7

Tuvieron que pasar 121 días para que Esteban Andrada volviera a disputar un partido oficial. El arquero argentino reapareció con Rayados de Monterrey después de cumplir una suspensión de 13 encuentros que recibió durante su paso por la Segunda División de España.

Andrada fue elegido por Matías Almeyda como titular para enfrentar al Chicago Fire en los cuartos de final de la Leagues Cup 2026, recibiendo inmediatamente la confianza del entrenador argentino para un partido de eliminación directa.

El guardameta regresó a Monterrey como refuerzo para el Apertura 2026 después de permanecer un año fuera de la institución. Sin embargo, llegó con ocho partidos de suspensión todavía pendientes, situación que retrasó su reaparición con Rayados.

Esteban Andrada tuvo que esperar ocho partidos con Monterrey

Andrada recibió una sanción de 13 partidos después de golpear con el puño en el rostro a un rival durante el encuentro entre Real Zaragoza y Huesca en la Segunda División de España.

El arquero cumplió parte del castigo durante su estancia en el futbol español, pero regresó a México todavía con ocho encuentros pendientes.

Esos partidos correspondieron a las primeras cinco jornadas del Apertura 2026 de la Liga MX y los tres compromisos de la primera ronda de la Leagues Cup, por lo que tuvo que esperar para quedar nuevamente habilitado.

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En total transcurrieron 121 días desde su última aparición oficial hasta recibir nuevamente la oportunidad de defender una portería.

Matías Almeyda apuesta por Andrada ante Chicago Fire

Una vez cumplida la sanción, Matías Almeyda no tardó en darle una nueva oportunidad al argentino.

Su regreso se produjo directamente en los cuartos de final de la Leagues Cup, desplazando de la titularidad a Luis Cárdenas, quien había defendido la portería albiazul durante la ausencia de Andrada.

La decisión representa una apuesta importante de Almeyda, debido a que Andrada regresó sin ritmo oficial después de más de tres meses de inactividad y lo hizo en un encuentro donde Monterrey se juega la permanencia en el torneo.

Esteban Andrada vive su segunda etapa con Rayados

Andrada llegó por primera vez a Monterrey procedente de Boca Juniors durante el verano de 2021 y permaneció durante varios años como uno de los principales arqueros del conjunto regiomontano.

Después de participar con Rayados en el Mundial de Clubes 2025 en Estados Unidos, dejó de entrar en los planes de Domènec Torrent tras la llegada del uruguayo Santiago Mele.

El argentino continuó su carrera con el Real Zaragoza en la Segunda División de España, etapa que terminó marcada por la expulsión y posterior suspensión de 13 encuentros.

Ahora Andrada comienza una segunda oportunidad con Monterrey bajo el mando de Matías Almeyda, y su primera prueba no pudo ser de mayor exigencia: recuperar la titularidad después de 121 días sin jugar en unos cuartos de final de Leagues Cup.

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