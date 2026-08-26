MasterChef Celebrity Colombia 2026: ¿Quién es el eliminado de hoy, 25 de agosto?

Sigue en vivo la eliminación de MasterChef Celebrity Colombia 2026 por RCN y conoce qué famoso abandona la competencia.

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Avanzan las emociones de la octava temporada de Masterchef Celebrity, programa que pone a prueba las habilidades culinarias de varios famosos del país. Dicho show es uno de los más vistos por los colombianos, pues mezcla diversión con situaciones dentro de la cocina.

¿Quién es el eliminado de MasterChef Celebrity Colombia 2026, hoy?

Este martes 25 de agosto se lleva a cabo la sexta eliminación de la temporada y son varios participantes que tienen puesto el delantal negro. Son seis famosos que están en ese riesgo y se enfrentan cara a cara durante una hora con la despensa abierta. Tendrán total libertad para decidir si presentan una preparación dulce o salada para seguir con vida en el programa.

Quienes están con la presión encima son Martha Restrepo, Emiro Navarro, Iván Marín, Luciano D’Alessandro, Sebastián Villalobos y Julieta Piñeres. Se espera un desafío lleno de presión y nerviosismo en los distintos puestos de cocina por los que tienen que pasar. Vale la pena mencionar que la decisión de quién sale pasará por los chefs Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Belén Alonso

MasterChef Colombia 2026: lista de todos los eliminados

Hugo Gómez (Actor): Primer eliminado el 26 de julio de 2026, tras un plato de arroz con leche con brotes de cilantro.

(Actor): Primer eliminado el 26 de julio de 2026, tras un plato de arroz con leche con brotes de cilantro. Angélica Blandón (Actriz): Segunda eliminada el 31 de julio de 2026, tras una prueba exigente de salsas y cocciones.

(Actriz): Segunda eliminada el 31 de julio de 2026, tras una prueba exigente de salsas y cocciones. Diana Mina (Periodista y presentadora): Tercera eliminada a comienzos de agosto de 2026 tras un error en su salsa durante el reto de eliminación.

(Periodista y presentadora): Tercera eliminada a comienzos de agosto de 2026 tras un error en su salsa durante el reto de eliminación. Lina Tejeira (Actriz) : cuarta eliminada el 12 de agosto por un error con la carne.

: cuarta eliminada el 12 de agosto por un error con la carne. Luisa Vergara ‘Lui’: presentó un plato excesivamente simple en esa jornada de eliminación.

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¿Dónde ver en vivo y a qué hora la eliminación de MasterChef Celebrity Colombia 2026? TV y streaming

Puedes ver MasterChef Celebrity Colombia en vivo a las 9:00 p. m. por la señal de televisión abierta del Canal RCN. Si prefieres la opción online, sigue cada capítulo desde tu celular con la app del Canal RCN o entra directamente a su plataforma digital para disfrutar del programa por internet.

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