Independiente del Valle vs Deportes Tolima, en vivo la Copa Libertadores 2026: goles al momento, resultado y minuto a minuto
La serie está a favor del cuadro ecuatoriano, ya que ganó 1-0 en Ibagué la semana pasada.
¿A qué hora juega Independiente del Valle vs Deportes Tolima y dónde ver en vivo hoy, 25 de agosto de 2026?
- Hora colombiana y ecuatoriana: 07:30 de la noche.
Alineaciones Independiente del Valle vs Deportes Tolima: así salen a la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores
Independiente del Valle: Aldair Quintana; Daykon Romero, Mateo Carbajal, Richard Schunke, Layan Loor; Jordy Alcívar, Arón Rodríguez, Hugo Quintana, Junior Sornoza, Emerson Pata y Carlos González. DT: Joaquín Papa.
Deportes Tolima: Neto Volpi; Jherson Mosquera, Yordan Osorio, Anderson Angulo, Junior Hernández; Sebastián Guzmán, Homer Martínez; Jorge Hurtado, Cristian Arrieta, Adrián Parra y Sergio Aguayo. DT: Sebastián Oliveros.