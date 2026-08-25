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Independiente del Valle vs Deportes Tolima, en vivo la Copa Libertadores 2026: goles al momento, resultado y minuto a minuto

Publicado por Redacción Claro Sports

La serie está a favor del cuadro ecuatoriano, ya que ganó 1-0 en Ibagué la semana pasada.

Directo Independiente Del Valle Vs Tolima
Directo Independiente del Valle Vs Tolima/ Claro Sports.

¿A qué hora juega Independiente del Valle vs Deportes Tolima y dónde ver en vivo hoy, 25 de agosto de 2026?

  • Hora colombiana y ecuatoriana: 07:30 de la noche.

Alineaciones Independiente del Valle vs Deportes Tolima: así salen a la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores

Independiente del Valle: Aldair Quintana; Daykon Romero, Mateo Carbajal, Richard Schunke, Layan Loor; Jordy Alcívar, Arón Rodríguez, Hugo Quintana, Junior Sornoza, Emerson Pata y Carlos González. DT: Joaquín Papa.

Deportes Tolima: Neto Volpi; Jherson Mosquera, Yordan Osorio, Anderson Angulo, Junior Hernández; Sebastián Guzmán, Homer Martínez; Jorge Hurtado, Cristian Arrieta, Adrián Parra y Sergio Aguayo. DT: Sebastián Oliveros.

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