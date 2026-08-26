Henry Martin no se confía ante Columbus: “Tenemos que demostrar que somos mejores”

Guillermo Almada explicó que América debe mantener su estilo, pero prestar mayor atención a los detalles en una fase de eliminación directa donde los errores pueden definir una serie

Henry Martín aseguró que América afronta el duelo ante Columbus Crew con la intención de avanzar en la Leagues Cup y dejó claro que el equipo no considera el partido como una rivalidad fuera del terreno de juego. El delantero azulcrema explicó que, más allá del rival que tengan enfrente, el objetivo es demostrar su nivel dentro de la cancha y mantenerse en la competencia internacional.

“Todos los partidos son importantes para nosotros, rivalidad no. No tenemos nada conciso contra ellos ni nada, pero queremos pasar y eso sea quien sea que nos hayan puesto enfrente, tenemos que demostrar que somos mejores y solo lo vamos a hacer dentro de la cancha”, señaló el atacante mexicano previo al compromiso ante el conjunto estadounidense.

El capitán del América también habló sobre el respaldo que ha recibido después de atravesar momentos complicados por lesiones y recordó el apoyo que tuvo de sus compañeros en una situación reciente. Martín hizo referencia al penal que cobró ante Juárez, después de fallar oportunidades anteriores, y destacó la confianza que recibió dentro del grupo.

“Ellos nunca me dijeron como dame la pelota o no la tires tú. Al contrario, las palabras fueron: vas, tú puedes, es tuya, lo has hecho antes. Eso me da mucha confianza, me arropa mucho y me motiva a seguir trabajando, a dar todo por el equipo”, explicó.

El delantero recordó además lo que ha significado formar parte del América desde su llegada en 2018. Para Martín, la exigencia diaria del club fue un factor importante en su crecimiento como futbolista y en su capacidad para recuperarse después de las lesiones que lo alejaron de las canchas.

“Si no hubiese llegado a este equipo, estoy seguro que no hubiese sido quién soy hoy. No hubiese sacado este carácter que tal vez ni yo sabía que tenía, porque este equipo tiene mucha exigencia. No importa lo que hiciste el torneo pasado, importa lo que haces y ni siquiera digo el torneo pasado, importa lo que haga el siguiente partido”, comentó.

Sobre el apoyo de la afición americanista, Henry reconoció la presencia constante de los seguidores durante los viajes y concentraciones, aunque señaló que la respuesta debe darse dentro del campo. “De nada sirve que la afición esté en todo momento con nosotros, que haya más afición de nuestro lado, si en la cancha no estamos haciendo las cosas bien”, afirmó.

Martín también habló sobre la confianza que ha recibido de la directiva y del cuerpo técnico durante su proceso de recuperación. El delantero explicó que la comunicación ha sido importante para manejar sus molestias y mantenerse disponible para competir.

“Siempre se me ha dado esa apertura de poder comunicarme de cómo me siento, si me siento algo bueno, algo malo. Eso a mí claramente me da la confianza de estar”, mencionó. Además, destacó la responsabilidad que implica portar la capitanía y ser ejemplo para sus compañeros: “Lo importante es no dejar de entrenar, saber cuándo es una molestia que puede empeorar y cuándo es algo que puedes tolerar”.

Finalmente, el atacante azulcrema habló del momento que vive después de regresar a la actividad tras las lesiones que enfrentó. Martín señaló que volver a compartir entrenamientos y viajes con el equipo representa una motivación, mientras América busca superar a Columbus Crew y avanzar en la Leagues Cup. “Estoy muy feliz de poder disfrutar, de poder ser yo de vuelta, de compartir cada viaje, cada entrenamiento, porque me había perdido durante mucho tiempo”, concluyó.

Guillermo Almada evita presión de favorito ante Columbus: “Hay que demostrarlo en la cancha”

Guillermo Almada aseguró que América deberá confirmar dentro del campo cualquier etiqueta de favorito ante Columbus Crew en los cuartos de final de la Leagues Cup. El técnico azulcrema señaló que, aunque algunos medios colocan a su equipo por encima del conjunto estadounidense, los partidos se definen en la cancha y no antes del silbatazo inicial.

“No, cómodo, no. Hace muchos años que estamos involucrados en el fútbol y si tienes cierta superioridad, como puede decir la prensa, tienes que demostrarlo en la cancha, en el único lugar donde se ganan los partidos, no previamente”, explicó el entrenador uruguayo. Almada también destacó las condiciones del rival y señaló que Columbus cuenta con futbolistas de experiencia y una plantilla que puede generar complicaciones.

El estratega explicó que América entrará a una etapa distinta de la competencia, debido a que la fase de grupos quedó atrás y ahora cada partido representa una eliminación directa. Almada señaló que mantendrán su identidad, aunque deberán cuidar más los detalles que pueden definir una serie. “No vamos a cambiar nuestra esencia, pero sí hay que prestarle mucho más atención a los detalles porque terminan definiendo los partidos y cualquier desconcentración o error no te puede costar caro en este tipo de competencia”, comentó.

Almada también habló sobre la preparación del equipo después del partido ante Juárez y la logística que siguieron para recuperar a sus futbolistas. El técnico explicó que decidieron no regresar a la Ciudad de México para evitar un traslado adicional y aprovechar mejor los días previos al duelo. “Tuvimos un viaje bastante largo a Juárez, un partido con mucho calor y queríamos que lo más conveniente era no volver a Ciudad de México, sino venir para acá para que los jugadores descansaran y recuperaran”, señaló.

Finalmente, el entrenador del América destacó que la principal clave para avanzar será imponer su estilo de juego ante Columbus. “La clave para mí está siempre en intentar jugar mejor que el rival. Eso te abre un abanico de posibilidades mayores”, afirmó. Almada reconoció que será un encuentro con exigencia, pero dejó claro que el objetivo del equipo es conseguir la clasificación a la siguiente ronda de la Leagues Cup.

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