Duilio Davino sería renovado con la selección mexicana

El exjugador se mantendrá en el puesto de director deportivo de la selección mayor durante el nuevo ciclo

Duilio Davino sería renovado | Imago 7

Luego de la participación de México en el Mundial 2026, en la que quedó eliminado ante Inglaterra en la fase de octavos de final, comenzaron los rumores de cambios en los puestos de dirección y uno de ellos sería la salida de Duilio Davino, actual director deportivo de la Selección.

AS pudo saber que, al menos en lo que queda de 2026, Davino se mantendrá en su puesto, pues “fue renovado en el cargo por cinco meses”; es decir, seguirá hasta el mes de diciembre. LEE LA NOTA COMPLETA AQUÍ

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