El emotivo y divertido mensaje de Gil Mora para celebrar el cumpleaños de Memo Ochoa

El joven futbolista de la selección mexicana compartió un recuerdo de su infancia en el que aparece de niño con el portero

Gilberto Mora protagonizó uno de los mensajes más emotivos y divertidos del día al felicitar a Guillermo Ochoa por su cumpleaños. El futbolista de los Xolos de Tijuana compartió en Instagram una fotografía en la que aparece junto al histórico portero de la selección mexicana.

La imagen llamó la atención porque Mora tenía alrededor de nueve años cuando se tomó la fotografía. En aquel momento, el mediocampista todavía era un niño que admiraba al guardameta, sin imaginar que años después compartiría vestidor con él en el representativo nacional.

“Feliz cumpleaños, Don Memo, te quiero mucho”, escribió Mora para acompañar la publicación. El mensaje reflejó la cercanía que ambos jugadores construyeron durante su paso por la selección mexicana y provocó distintas reacciones entre los aficionados.

Mora recuerda su infancia para felicitar a Ochoa. | @gil_morita

Mora y Ochoa formaron parte del equipo de México que participó en el Mundial 2026. El joven de Tijuana tuvo su primera experiencia en esta competencia y dejó buenas sensaciones con sus actuaciones, mientras que el portero alcanzó su sexta Copa del Mundo.

La fotografía mostró el paso del tiempo entre dos generaciones del futbol mexicano: un niño que buscaba una imagen con uno de sus referentes y un guardameta que terminó compartiendo con él una Copa del Mundo. La felicitación se convirtió así en un recuerdo especial para ambos futbolistas.

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