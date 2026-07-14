¡Orgullo nacional! Chivas presume a 12 canteranos convocados a la selección mexicana para torneos juveniles

El Rebaño Sagrado recordó que el equipo fue la base del Tricolor en la Copa del Mundo 2026 al tener a cinco elementos en la convocatoria

Hugo Camberos fue llamado a la selección sub 20 | Imago7

Chivas volvió a presumir el trabajo de sus fuerzas básicas después de aportar 12 futbolistas a las convocatorias de las selecciones mexicanas sub 20 y sub 23, una cifra que confirma el peso de Verde Valle en la formación de jugadores para los distintos procesos del Tricolor.

El Guadalajara destacó que ocho de sus canteranos fueron llamados al representativo sub 20, que buscarán clasificarse a los Juegos Olímpicos Los Angeles 2028; mientras que cuatro más formarán parte de la selección sub 23 para los Juegos Centroamericanos y del Caribe en este año. La presencia de más de 10 juveniles rojiblancos refleja la continuidad de un proyecto que busca desarrollar talento para la Liga MX y para las competencias internacionales.

La institución recordó que Chivas también fue una de las bases de la selección mexicana que disputó la Copa del Mundo 2026. Ahora, las nuevas convocatorias juveniles permiten al club mantener una presencia importante en los equipos nacionales que compiten por boletos mundialistas, olímpicos y medallas regionales.

Canteranos de Chivas convocados a la selección mexicana sub 20

Juan Liceaga Cristo Navarrete Yohan Orozco Carlos Hernández Diego Covarrubias Samir Inda Hugo Camberos Santiago Sandoval

La selección mexicana sub 20 disputará el Premundial de Concacaf del 24 de julio al 9 de agosto en territorio nacional. El torneo entregará boletos para la Copa del Mundo de la categoría y para los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028, por lo que los ocho rojiblancos participarán en una competencia determinante para su generación.

México comenzará la fase de grupos ante Antigua y Barbuda el 24 de julio, a las 17:00 horas, en el Estadio Cuauhtémoc. Después enfrentará a Costa Rica el 27 de julio, a las 20:00 horas, y cerrará la primera ronda frente a Guatemala el 30 de julio, a las 19:00 horas, en el mismo escenario.

Los cuatro futbolistas de la cantera rojiblanca convocados a la selección mexicana sub 23

Carlo Soldati

Gael García

Juan Pablo Uribe

Brandon Téllez

Los cuatro jugadores representarán a México en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. El combinado nacional buscará conquistar su octava medalla de oro en esta competencia, que comenzará el 30 de julio y reunirá a varias selecciones de la región.

La selección mexicana sub 23 debutará contra Venezuela el 30 de julio, a las 14:00 horas, en el Estadio Cibao. Más tarde enfrentará a República Dominicana el 1 de agosto, a las 17:00 horas, en el Estadio El Cóndor, y concluirá la fase de grupos ante Guatemala el 3 de agosto, a las 14:00 horas.

Con 12 futbolistas convocados entre la sub 20 y la sub 23, Chivas volvió a colocar a su cantera como una de las principales fuentes de talento para México. El club considera que estas convocatorias respaldan el trabajo realizado en Verde Valle y ofrecen a sus juveniles la posibilidad de competir en escenarios internacionales.

Guadalajara buscará que sus jugadores aprovechen estas experiencias para continuar su crecimiento y acercarse al primer equipo. La participación de los canteranos rojiblancos también fortalece el vínculo entre Chivas y la selección mexicana, con una nueva generación que aspira a consolidarse en el futbol nacional.

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