La promesa del LA Galaxy que rechazó al Tricolor para jugar con La Selecta

Publicado por Redacción Claro Sports

Gabriel Arnold rechazó la opción de jugar con México y eligió a El Salvador por las oportunidades que encontró en el proyecto de La Selecta

México buscó a Gabriel Arnold, pero el juvenil eligió representar a El Salvado.
México buscó a Gabriel Arnold. Foto Instagram: @gabiigoal

Gabriel Arnold pudo integrarse a la selección mexicana por la nacionalidad de su padre, pero decidió representar a El Salvador. El mediocampista de 19 años, nacido en Estados Unidos y formado en la academia del LA Galaxy, consideró que el proyecto salvadoreño le ofrecía mayores oportunidades para competir y acercarse al primer equipo.

Marisela Arnold, madre del futbolista, explicó que la familia recibió acercamientos de México, aunque su hijo se inclinó por las raíces salvadoreñas y por la confianza que encontró en La Selecta. El jugador, actualmente cedido al Ventura County de la MLS Next Pro, tiene como objetivos llegar al futbol europeo y disputar un Mundial con El Salvador. LEE LA NOTA COMPLETA

TE PUEDE INTERESAR

México sub 20 advierte previo al debut en el Premundial: "Es una gran ventaja jugar en casa”

Selección mexicana

México sub 20 advierte previo al debut en el Premundial: "Es una gran ventaja jugar en casa”

Rafael Márquez ya tiene definida su primera gira al frente de la selección mexicana

Selección mexicana

Rafael Márquez ya tiene definida su primera gira al frente de la selección mexicana

Yon de Luisa recibe homenaje de la FMF por su periodo como presidente

Selección mexicana

Yon de Luisa recibe homenaje de la FMF por su periodo como presidente