La promesa del LA Galaxy que rechazó al Tricolor para jugar con La Selecta

Gabriel Arnold rechazó la opción de jugar con México y eligió a El Salvador por las oportunidades que encontró en el proyecto de La Selecta

México buscó a Gabriel Arnold. Foto Instagram: @gabiigoal

Gabriel Arnold pudo integrarse a la selección mexicana por la nacionalidad de su padre, pero decidió representar a El Salvador. El mediocampista de 19 años, nacido en Estados Unidos y formado en la academia del LA Galaxy, consideró que el proyecto salvadoreño le ofrecía mayores oportunidades para competir y acercarse al primer equipo.

Marisela Arnold, madre del futbolista, explicó que la familia recibió acercamientos de México, aunque su hijo se inclinó por las raíces salvadoreñas y por la confianza que encontró en La Selecta. El jugador, actualmente cedido al Ventura County de la MLS Next Pro, tiene como objetivos llegar al futbol europeo y disputar un Mundial con El Salvador. LEE LA NOTA COMPLETA

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