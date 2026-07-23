Yon de Luisa recibe homenaje de la FMF por su periodo como presidente

El expresidente de la Federación recibió una réplica conmemorativa y un jersey de la selección tras la develación de su retrato oficial

Yon de Luisa es homenajeado por la FMF tras su gestión de 2018 a 2023 | FMF

El Comité Ejecutivo de la Federación Mexicana de Fútbol reconoció la trayectoria de Yon de Luisa, quien ocupó la presidencia del organismo entre 2018 y 2023, durante una ceremonia realizada en la Casa del Futbol.

Como parte del acto, la FMF develó el retrato oficial del exdirectivo en el Salón de Presidentes, espacio destinado a recordar a quienes han encabezado la institución a lo largo de su historia.

La ceremonia fue encabezada por Mikel Arriola, comisionado de la Federación Mexicana de Fútbol, quien destacó el trabajo realizado por De Luisa durante los cinco años que estuvo al frente del organismo.

“Hoy cerramos contigo, Yon, una serie de homenajes que nos llenó de orgullo y nos recordó que esta histórica institución se ha construido con trabajo, visión, metas y un profundo amor por el fútbol. Tu nombre queda inscrito en este Salón de Presidentes como parte de la historia de la Federación Mexicana de Fútbol”, expresó Arriola.

Durante su intervención, el comisionado recordó que en la gestión de Yon de Luisa se consolidó la candidatura conjunta de México, Estados Unidos y Canadá para organizar la Copa Mundial de la FIFA 2026.

También mencionó proyectos desarrollados durante ese periodo, entre ellos la implementación del VAR, la reestructura de la Comisión de Arbitraje, el impulso al fútbol femenil, la creación de acuerdos comerciales y una mayor presencia de México ante FIFA y Concacaf.

“Sin el talento, la gestión exitosa, la planeación estratégica y la visión global de Yon de Luisa, la Copa del Mundo por tercera vez en México no hubiese sido posible”, añadió Mikel Arriola durante el reconocimiento.

Yon de Luisa agradeció el homenaje y señaló que los resultados alcanzados durante su administración fueron producto del trabajo coordinado entre las ligas, las selecciones nacionales, los clubes, los patrocinadores y el personal de la Federación.

“Cuando uno se encarga de un proyecto tan grande como la Federación Mexicana de Fútbol, todos los días hay retos y situaciones por resolver. La importancia es el trabajo en equipo”, declaró el expresidente de la FMF.

De Luisa también destacó la participación de los colaboradores que formaron parte de su gestión. “Tener gente capaz, profesional y alineada te da el éxito deportivo. Hoy es un día para recordar siempre; agradezco mucho este reconocimiento y este gesto hacia quienes hemos tenido el privilegio de servir al futbol mexicano”, agregó.

Además de la develación del retrato, la FMF entregó al exdirectivo una réplica conmemorativa, un jersey de la selección mexicana y una fotografía institucional correspondiente a su periodo como presidente.

Yon de Luisa estuvo acompañado por su esposa, Nahima Choura; sus hijos, Alanah y Ander de Luisa; familiares, amigos, integrantes del Comité Ejecutivo, directivos y colaboradores de la Federación Mexicana de Futbol.

Con este acto, la FMF dio por terminada la serie de reconocimientos organizada por su Comité Ejecutivo para distinguir a los expresidentes que formaron parte del desarrollo institucional del organismo.

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