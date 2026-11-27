México y Argentina vuelven a enfrentarse en los dieciseisavos de final del Mundial sub 17, después del triunfo del Tri en Qatar 2025

México vs Argentina Mundial sub 17 2026 en vivo online | Claro Sports

La Selección Mexicana vuelve a encontrarse con Argentina en una fase de eliminación directa. Este lunes 30 de noviembre, el Tri y la albiceleste se verán las caras para disputar un boleto a los octavos de final del Mundial sub 17 Qatar 2026

El equipo dirigido por Jürgen Castañeda terminó como líder invicto del Grupo K, con siete puntos, producto de dos victorias y un empate. El Tricolor comenzó su participación con un triunfo de 1-0 ante Rumania, gracias a un gol de Adán Sánchez, y posteriormente goleó 4-0 a Camerún, con anotaciones de Miguel Rivera, Sánchez y un doblete de Gerson Gutiérrez. En el cierre de la primera ronda empató sin goles contra Venezuela, resultado que le permitió conservar el primer puesto por diferencia de goles.

Argentina, por su parte, tuvo un recorrido más complicado en el Grupo C. El conjunto dirigido por Diego Placente debutó con una derrota de 2-0 ante Australia, pero se recuperó con una victoria de 2-1 sobre Mozambique. En la última jornada protagonizó un empate de 3-3 ante Dinamarca, después de remontar una desventaja de dos goles.

El enfrentamiento será una revancha de lo ocurrido en los dieciseisavos de final de Qatar 2025, cuando México eliminó a Argentina después de un empate 2-2 en tiempo regular y una victoria de 5-4 en los penales. Ahora, ambas selecciones vuelven a encontrarse en la misma instancia, aunque con planteles diferentes. El Tricolor buscará aprovechar su solidez defensiva, después de terminar la fase de grupos sin recibir anotaciones, mientras que la Albiceleste intentará dar continuidad a la reacción ofensiva que mostró en su último compromiso.

Fecha, horario y dónde ver en vivo el México vs Argentina del Mundial sub 17 Qatar 2026

El partido entre México y Argentina, correspondiente a los dieciseisavos de final del Mundial sub 17 de Qatar 2026, se disputará el lunes 30 de noviembre a las 9:00 horas, tiempo del centro de México, en el complejo deportivo Aspire Zone.

El encuentro se podrá seguir en vivo en territorio mexicano a través de Canal 9 y TUDN por televisión, así como mediante la plataforma de streaming ViX. Además, en Claro Sports podrás seguir el minuto a minuto con todas las acciones, goles y el resultado del partido.

Alineaciones probables: así juega México en dieciseisavos de final del Mundial sub 17

Jürgen Castañeda realizó múltiples modificaciones en sus alineaciones durante la fase de grupos del Mundial sub 17, con rotaciones tanto en la portería como en la defensa, el mediocampo y el ataque.

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Ante Venezuela, el estratega dio descanso a varios de los futbolistas que habían tenido mayor participación en las primeras dos jornadas, entre ellos Adán Sánchez, autor de tres tantos en el torneo. Para el compromiso de eliminación directa ante Argentina, el entrenador podría recuperar a algunos de sus titulares habituales. Estas fueron las alineaciones titulares utilizadas en la tercera jornada.

México (última alineación de la fase de grupos): José Corona; Adonai Valdez, André Godínez, Dylan Martínez; Saulo Tejeda, Alberto Cisneros, Jesús Orduño, Ángel Reyes, Edy Lugo; Gerson Gutiérrez y Da’vian Kimbrough.

José Corona; Adonai Valdez, André Godínez, Dylan Martínez; Saulo Tejeda, Alberto Cisneros, Jesús Orduño, Ángel Reyes, Edy Lugo; Gerson Gutiérrez y Da’vian Kimbrough. Argentina (última alineación de la fase de grupos): Valentín Reigia; Thiago Pérez, Mateo Mendizábal, Alex Cardozo, Bautista Giménez; Simón Escobar, Matheo Benítez, Marcos Ortiz, Giovanni Baroni; Juan Cruz Policella y Alan Alcaraz.

Antecedentes del México – Argentina y últimos resultados en el Mundial sub 17

México y Argentina se enfrentaron por última ocasión en el Mundial sub 17 de Qatar 2025, también en los dieciseisavos de final. La Albiceleste tomó ventaja con un gol de Ramiro Tulián, pero Luis Gamboa marcó dos veces en el segundo tiempo para darle la vuelta al marcador. Fernando Closter empató 2-2 al minuto 87 y el encuentro se resolvió desde los once pasos. El portero mexicano Santiago López detuvo un penal y convirtió el cobro definitivo para sellar la clasificación del Tricolor a octavos de final.

En Qatar 2026, el Tri llega con cinco goles a favor y ninguno en contra, mientras que Argentina registra seis anotaciones marcadas y siete recibidas. Los antecedentes recientes favorecen al conjunto azteca, aunque la Albiceleste ha demostrado capacidad de reacción, especialmente después de remontar dos goles ante Dinamarca.

Últimos resultados de México:

México 1-0 Rumania | 21 de noviembre.

México 4-0 Camerún | 24 de noviembre.

México 0-0 Venezuela | 27 de noviembre.

Últimos resultados de Argentina: