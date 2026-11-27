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Saprissa Inter San Carlos, partido en vivo y en directo | Claro Sports

Saprissa recibe a Inter San Carlos con el liderato del Apertura 2026 en juego. Los morados llegan a la jornada 18 de la Liga de Costa Rica igualados en puntos con Cartaginés, por lo que, si ambos ganan, el margen de cada victoria podría decidir quién termina primero. El cuadro norteño, en tanto, busca cerrar su primera campaña en la máxima categoría con un triunfo en casa del líder.

Saprissa encabeza la tabla con 34 puntos, tras once victorias, un empate y cinco derrotas. El equipo de Hernán Medford venció 3-1 a Pérez Zeledón como visitante y encadenó su tercer triunfo consecutivo. Los morados llegan al cierre con cinco goles de ventaja sobre los brumosos en el desempate: Saprissa tiene una diferencia de +18 y Cartaginés, de +13.

Por su parte, Inter San Carlos marcha séptimo con 20 puntos, producto de cinco triunfos, cinco empates y siete derrotas. El equipo de Douglas Sequeira cayó 4-2 en casa ante Sporting FC y acumula seis jornadas sin ganar. Aunque los norteños no sostuvieron los buenos resultados del inicio, su primera temporada en Primera División les deja la posibilidad de despedirse con una victoria ante el equipo que pelea por terminar en la cima.

¿A qué hora juegan y dónde mirar en vivo Saprissa vs Inter San Carlos de la jornada 18 de la Liga de Costa Rica?

El encuentro entre Saprissa e Inter San Carlos será el sábado 28 de noviembre a las 19:00 horas en el estadio Ricardo Saprissa y se podrá ver en vivo y en directo a través de FUTV.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Saprissa vs Inter San Carlos hoy

Ni Saprissa ni Inter San Carlos cuenta con futbolistas sancionados para este partido de la jornada 18 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Costa Rica. Se estima que Hernán Medford y Douglas Sequeira no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que utilizaron en los últimos partidos.

Saprissa: Abraham Madriz; Gerald Taylor, Fidel Escobar, Kendall Waston, Joseph Mora; Mathías Elizondo, Mariano Torres, Gerson Torres, Andrey Soto, Luis Paradela; y Newton Williams. DT: Hernán Medford.

Inter San Carlos: Aarón Cruz; Carlos Martínez, Juan Luis Pérez, Joel Ramos, Joseph Bolaños; Armando Rodríguez, Wilmer Azofeifa, Yamir Villan, Randy Vega, Joel Campbell; y Erick Torres. DT: Douglas Sequeira.

Antecedentes y últimos resultados del Saprissa vs Inter San Carlos en Liga de Costa Rica

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Saprissa e Inter San Carlos:

23 de agosto de 2026 | Inter San Carlos 1-0 Saprissa | Torneo Apertura 2026

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