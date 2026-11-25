El defensa rojiblanco y uno de los capitanes del Tricolor habló sobre las aspiraciones de conquistar una tercera Copa del Mundo sub 17

El central de Chivas muestra ambición por el torneo juvenil | @miseleccionsubs

La ilusión de conquistar una tercera Copa del Mundo sub 17 está presente en la selección mexicana que disputa el torneo de Qatar 2026. Con los antecedentes de los campeonatos conseguidos en Perú 2005 y México 2011, una nueva generación busca escribir su propia historia y devolver al Tricolor a lo más alto de la categoría.

Uno de los protagonistas de este proceso es André Godínez, defensa de Chivas y uno de los capitanes del equipo dirigido por Jürgen Castañeda, quien reconoció que levantar el trofeo representa el principal objetivo de los futbolistas mexicanos, aunque insistió en que deben concentrarse en cada compromiso. “Es el sueño de cada jugador que viene a jugar este torneo, pero nosotros estamos enfocados a partido a partido, dar la mejor versión de nosotros”, expresó el defensor.

México sub 17, con paso firme en Qatar 2026

El conjunto mexicano ha tenido un inicio positivo en la competencia, después de conseguir dos victorias en sus primeras presentaciones. Primero superó 1-0 a Rumania y posteriormente goleó 4-0 a Camerún, resultados que le permitieron asegurar su clasificación a los dieciseisavos de final.

El buen funcionamiento colectivo también se refleja en sus números: cinco goles anotados y ninguno recibido. Para Godínez, la confianza del grupo ha aumentado conforme avanzan los encuentros. “Nuestra sensación es muy buena, porque cada partido, cada minuto nos vemos mejor y con más confianza y con más ganas de seguir ganando”, comentó.

El siguiente desafío será Venezuela, selección que también consiguió dos triunfos en sus primeras jornadas. El enfrentamiento del viernes 27 de noviembre definirá al líder del Grupo K. Sobre este compromiso, el futbolista rojiblanco explicó que la concentración será fundamental para mantener el rendimiento mostrado durante el torneo. “De la misma manera que hemos enfrentado todos estos partidos: seguir concentrados minuto a minuto y en los entrenamientos, estar bien concentrados para que quede todo claro”, señaló.

André Godínez y el ejemplo de Gilberto Mora

Uno de los referentes que observa esta generación es Gilberto Mora, quien representa un ejemplo de cómo el talento, acompañado de trabajo y disciplina, puede acelerar el camino hacia el futbol profesional. El futbolista de Xolos de Tijuana debutó en Primera División con apenas 15 años y posteriormente consiguió llegar a la selección mayor, además de conquistar la Copa Oro 2025.

Para Godínez, su trayectoria demuestra que la edad no debe representar una limitante para alcanzar grandes objetivos. “Saber que a pesar de la edad que tengas, se puede lograr lo que tú quieras a base de mucho trabajo, mucha dedicación y mucha disciplina”, explicó.

El defensa de Chivas también reconoció que los futbolistas del primer equipo rojiblanco representan una referencia importante para quienes todavía buscan consolidarse en el profesionalismo.

El ADN de Chivas y una generación con futbolistas mexicoamericanos

Godínez también habló sobre lo que significa representar a Chivas, una institución que mantiene como una de sus principales características jugar exclusivamente con futbolistas mexicanos. El defensor considera que esa identidad es parte fundamental de su formación y que debe trasladarse a cada oportunidad de representar al país. “Representar ese ADN que nos inculcan ahí en el club y trabajarlo día a día, seguir concentrado y bien enfocado”, mencionó.

Otro de los aspectos que distingue a esta generación es la presencia de futbolistas nacidos en Estados Unidos. De acuerdo con la guía de medios de la selección mexicana, cinco de los 21 convocados para Qatar 2026 nacieron en territorio estadounidense, una muestra de la captación de talento mexicano en ambos lados de la frontera.

Sobre la convivencia entre futbolistas con diferentes experiencias formativas, Godínez destacó la unión que existe dentro del vestidor. “Nosotros nos tratamos igual, sea mexicoamericano, sea mexicano, nosotros los tratamos igual y los arropamos. También ellos están muy abiertos con nosotros y creo que eso se nota”, afirmó.

El sueño europeo de André Godínez

Aunque actualmente su atención está puesta en el Mundial Sub-17, el defensor rojiblanco también tiene objetivos claros para su futuro. En una dinámica de preguntas rápidas, reveló que su máximo sueño dentro del futbol es jugar en Europa. Además, mencionó a Cristiano Ronaldo como su máximo ídolo futbolístico y a Rafael Márquez como su referente en la posición de defensa.

Por ahora, André Godínez y México tienen un objetivo inmediato: cerrar la fase de grupos con una victoria ante Venezuela y continuar su camino en Qatar 2026. La ilusión de conquistar una tercera corona mundial permanece en el horizonte de una generación que busca seguir haciendo historia.