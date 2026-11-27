El colombiano debutó con DAMS Lucas Oil y tendrá que arrancar desde el puesto 20 en la penúltima carrera de la temporada.

Sebastián Montoya corre en la Fórmula 2 con Dams Lucas Oil | Dams Lucas Oil

Sebastián Montoya fue confirmado como uno de los dos pilotos de Dams Lucas Oil para el 2027 en la Fórmula 2 y además empezó su historia en la escudería francesa desde el GP de Qatar, penúltima carrera de la actual temporada. El hijo del histórico Juan Pablo Montoya tuvo un insual accidente en el circuito de Lusail durante la sesión de clasificación, cuando perdió la llanta derecha de la parte trasera del automóvil.

Esto sucedió cuando los pilotos retornaban a la pista para los últimos ocho minutos de la sesión. Fue necesario que los comisarios sacaran las banderas rojas para retirar el vehículo del colombiano, que además regresó al pit line girando la llanta perdida. Valentina Peña, periodista experta en deportes motor, aseguró que la situación se dio por un error de los mecánicos al instalar el último set de neumáticos, mientras que Sebastián Montoya se lo tomó con tranquilidad: “Estamos juntos en los momentos buenos y malos”.

🔴 RED FLAG 🔴 Sebastian Montoya is out of Qualifying after trouble with the right-rear ❌ #F2 #QatarGP https://t.co/7rXl8Id1ef — Formula 2 (@Formula2) November 27, 2026

La sesión se reanudó con cinco minutos y 37 segundos y fue Ugo Ugochukwu con un tiempo de un minuto, 35 segundos y 818 milésimas el que firmó la pole position para la carrera sprint del sábado 28 de noviembre y la principal del domingo 29 de noviembre. Sebastián Montoya partirá en el puesto 20 tras registrar un tiempo de un minuto, 37 segundos y 607 milésimas en su vuelta más rápida.

La carrera sprint podrá verse a través de Disney + desde las 11:00 a. m. (hora de Colombia) y será el preámbulo para la carrera de clasificación de la Fórmula 1. La Feature Race se podrá ver a través de la misma plataforma de streaming el domingo desde las 7:00 a. m. (hora de Colombia).

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Así va Sebastián Montoya en la clasificación general de Fórmula 2

R. Camara — 207 puntos N. Tsolov — 200 puntos A. Dunne — 189 puntos G. Mini — 163 puntos D. Beganovic — 137 puntos N. Leon — 133 puntos M. Stenshorne — 107 puntos J. Dürksen — 90 puntos K. Maini — 90 puntos L. van Hoepen — 90 puntos T. Inthraphuvasak — 71 puntos R. Miyata — 70 puntos R. Villagomez — 42 puntos J. Bennett — 38 puntos O. Goethe — 37 puntos R. Bilinski — 36 puntos Sebastián Montoya — 30 puntos E. Fittipaldi — 28 puntos C. Herta — 26 puntos M. Boya — 21 puntos N. Varrone — 15 puntos C. Shields — 10 puntos H. Yamakoshi — 2 puntos

Sebastián Montoya confirmado en el 2027 para correr la Fórmula 2 con Dams Lucas Oil

Sebastián Montoya prepara su próxima temporada | DAMS Lucas Oil.

En su tercera temporada en la Fórmula 2, la categoría antesala de la Fórmula 1, Sebastián Montoya correrá con la escudería francesa Dams Lucas Oil. El colombiano en su debut sorprendió al terminar en el puesto 12 de la clasificación general y conseguir tres podios. En 2026 logró subir al podio al terminar segundo en la carrera sprint del GP de Austria. El piloto de 21 años ha sido sincero en que su difícil temporada coincide con el mal momento que atraviesa la escudería Prema.

Las próximas carreras en lo que resta de la temporada 2026 permitirán a Sebastián acomodarse a su nuevo monoplaza y adaptarse al ritmo de trabajo de los mecánicos de Dams Lucas Oil: “Estoy muy ilusionado con la oportunidad de unirme a DAMS para la temporada 2027 de Fórmula 2. Es un equipo con mucha historia y una gran ambición por formar grandes pilotos y ganar carreras. Tengo muchas ganas de salir a la pista y empezar”.

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