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San Carlos Alajuelense, partido en vivo y en directo | Claro Sports

San Carlos y Alajuelense se disputan el último boleto a las semifinales del Apertura 2026 este sábado 28 de noviembre en Ciudad Quesada. En la jornada 18 se definirá cuál de los dos acompañará a Saprissa, Cartaginés y Sporting FC en la pelea por el título. El partido comenzará a las 7:00 pm., hora de Costa Rica, en el estadio Carlos Ugalde Álvarez y se podrá ver en vivo por FOX.

San Carlos llega quinto con 27 puntos, tras ocho triunfos, tres empates y seis derrotas. El equipo de Walter Centeno viene de igualar 2-2 en su visita a Escorpiones y tiene la oportunidad de clasificarse ante su afición. Para los Toros del Norte solo hay un resultado que sirve: si ganan, llegarán a 30 puntos, le quitarán el cuarto puesto a la Liga y dejarán a los rojinegros fuera del torneo.

Por su parte, Alajuelense ocupa el cuarto lugar con 29 puntos, producto de ocho victorias, cinco empates y cuatro derrotas. El equipo de Óscar “Machillo” Ramírez dejó escapar la clasificación al caer 2-1 en casa ante Cartaginés, pero todavía le basta un empate en Ciudad Quesada para avanzar. Cuatro días después, el miércoles 2 de diciembre, los manudos visitarán a los brumosos en el Fello Meza para disputar la ida de la final de la Copa Centroamericana.

¿A qué hora juegan y dónde mirar en vivo San Carlos vs Alajuelense de la jornada 18 de la Liga de Costa Rica?

El encuentro entre San Carlos y Alajuelense será el sábado 28 de noviembre a las 19:00 horas en el estadio Carlos Ugalde y se podrá ver en vivo y en directo a través de FOX.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan San Carlos vs Alajuelense hoy

Alajuelense no podrá contar con Luis Díaz, expulsado en el partido ante Cartaginés, mientras que San Carlos no cuenta con futbolistas sancionados para este partido de la jornada 18 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Costa Rica. Se estima que Walter Centeno y Machillo Ramírez no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que utilizaron en los últimos partidos.

San Carlos: José Vega; Jordy Evans, Jean Carlo Agüero, Yosel Piedra, Gerardo Castillo; Roberto Córdoba, Emmanuel Hernández, Kenneth Cerdas, Jefry Valverde, Jeikel Vanegas; y Raúl Vidal. DT: Walter Centeno.

Alajuelense: Washington Ortega; Yerlan Sosa, Giancarlo González, Yeison Molina, John Ruiz; Celso Borges; Aarón Salazar, Juan Pablo Añor, Creichel Pérez, Kenyel Michel; y Ronaldo Cisneros. DT: Machillo Ramírez.

Antecedentes y últimos resultados del San Carlos vs Alajuelense en Liga de Costa Rica

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron San Carlos y Alajuelense:

23 de agosto de 2026 | Alajuelense 0-1 San Carlos | Torneo Apertura 2026

| Torneo Apertura 2026 7 de marzo de 2026 | San Carlos 0-2 Alajuelense | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 24 de enero de 2026 | Alajuelense 1-0 San Carlos | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 6 de diciembre de 2025 | San Carlos 0-2 Alajuelense | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 16 de septiembre de 2025 | Alajuelense 2-0 San Carlos | Torneo Apertura 2025

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