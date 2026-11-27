Los Diablos Rojos del México y los Toros de Tijuana en una histórica serie de tres juegos de temporada regular del 24 al 26 de abril de 2027

La Liga Mexicana de Béisbol invade los Estados Unidos | Imago7

La Liga Mexicana de Béisbol llegará a territorio estadounidense. A través de sus redes sociales, los San Diego Padres anunciaron la histórica serie entre los Diablos Rojos del México y los Toros de Tijuana, que tendrá lugar en el Petco Park de San Diego, California, del 24 al 26 de abril de 2027.

Los tres encuentros que se disputarán en San Diego llevarán el nombre de Serie Fiesta Mexicana y tendrán como protagonistas a dos de los equipos más ganadores del circuito veraniego. El evento promete convertirse en una auténtica celebración de la cultura mexicana en el estadio de los San Diego Padres de las Grandes Ligas.

La organización de esta serie también contempla una serie de actividades especiales para los aficionados que acudan al Petco Park, en una oportunidad importante para que la LMB lleve el espectáculo del béisbol mexicano a los Estados Unidos.

La Serie Fiesta Mexicana contará con tres partidos, programados para el sábado 24, domingo 25 y lunes 26 de abril de 2027, los cuales formarán parte del calendario de la temporada regular de la Liga Mexicana de Béisbol.

No será la primera vez que los Diablos Rojos jueguen en el diamante del Petco Park de San Diego; sin embargo, en esta ocasión lo harán como locales administrativos y bajo el formato de una serie completa de partidos oficiales de la temporada regular de la LMB.

La rivalidad entre la Ciudad de México y Tijuana llegará a uno de los escenarios más importantes de California y servirá como puente entre ambas regiones, gracias a la cercanía con Baja California. Una comunión entre fronteras que busca acercar a los aficionados de ambos países al béisbol mexicano en territorio de las barras y las estrellas.

La serie en el Petco Park reunirá a dos de las novenas protagonistas del béisbol mexicano. Los Diablos Rojos del México llegarán con el prestigio de un bicampeonato, tras conquistar los títulos de la Liga Mexicana de Béisbol en 2024 y 2025, mientras que los Toros de Tijuana saltarán al diamante como los actuales monarcas del circuito, luego de su consagración en la temporada 2026. Un choque entre campeones que promete trasladar la emoción de la pelota mexicana a territorio estadounidense.

Los aficionados que quieran formar parte de la histórica Serie Fiesta Mexicana en el Petco Park podrán asegurar sus localidades a partir de diciembre de 2026. Los Diablos Rojos del México anunciaron que la preventa exclusiva para los abonados de las temporadas 2026 y 2027 tendrá lugar los días 8 y 9 de diciembre, mientras que la venta general comenzará el 10 de diciembre para el público en general.

La directiva escarlata informó que los precios, las zonas disponibles y los enlaces de compra se publicarán a través de sus canales y redes sociales oficiales. Además, en los próximos días dará a conocer el calendario de actividades culturales, musicales y recreativas que acompañarán los tres encuentros en San Diego, un evento que busca llevar la fiesta del béisbol mexicano más allá de la frontera.