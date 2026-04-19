México vs Brasil en vivo, desde el Azteca: ¿Quién gana hoy domingo 19 de abril el partido de Leyendas?
No te pierdas todos los detalles de este partido amistoso que se jugará en la cancha del Coloso de Santa Úrsula
México vs Brasil, Juego de Leyendas: alineaciones al momento
Al tratarse de un partido amistoso y único, aún no se definen las alineaciones iniciales, aunque se prevé que se darán un sinfín de cambios para que todos los convocados tengan minutos en el campo. Sin embargo, te dejamos la lista de los participantes.
México leyendas
Oswaldo Sánchez
Gerardo Torrado
Luis Roberto Alves ‘Zague’
Miguel Layún
Cuauhtémoc Blanco
Francisco Palencia
Ricardo Osorio
Andrés Guardado
Adolfo ‘Bofo’ Bautista
Ramón Morales
Jesús Corona
Braulio Luna
Rafa Márquez
Oribe Peralta
Pável Pardo
Carlos Salcido
Jared Borgetti
Francisco ‘Maza’ Rodríguez
Antonio Naelson ‘Sinha’
Luis Hernández
DT: Miguel Herrera
Brasil leyendas
Djalminha
Julio César
Adriano
Anderson Polga
Kaká
Heurelho Gomes
Marcelo
Müller
Ronaldinho
Edílson
Amaral
Maicon
Lúcio
Gilberto Silva
Giovanni Silva
Paulo Sérgio
Edmílson
Juninho Paulista
Aldair
DT: Jairzinho
México vs Brasil: ¿Quién transmite en vivo y dónde ver el partido de Leyendas 2026?
En Claro Sports podrás disfrutar del minuto a minuto de este partido, así como todos los detalles más relevantes del partido de leyendas entre México y Brasil, con información actualizada, seguimiento puntual y análisis del desarrollo del encuentro. Nuestro equipo dará cobertura a los momentos clave dentro y fuera de la cancha. La transmisión del partido estará a cargo de TUDN, señal que llevará el encuentro a México y Estados Unidos, lo que permitirá a los aficionados seguir el duelo.
Juego de Leyendas en el Azteca: ¿A qué hora se juega el México vs Brasil, hoy domingo 19 de abril?
El partido de leyendas entre México y Brasil se jugará el domingo 19 de marzo en el Estadio Azteca, dándose el silbatazo inicial a las 17:00 horas, tiempo del centro de México. El encuentro reunirá a exfutbolistas de ambas selecciones en un escenario con peso histórico, lo que genera expectativa entre los aficionados.
El Coloso de Santa Úrsula recibirá este evento tras su proceso de renovación y como parte de su preparación rumbo a la Copa del Mundo 2026. El inmueble se alista para convertirse en el primer estadio en albergar tres ediciones del torneo, por lo que este compromiso servirá como una prueba en la antesala del certamen internacional.
¡¡¡BUENAS TARDES!!!
Sean bienvenidos a la fiesta del fútbol, en esta ocasión con el juego de leyendas de México y Brasil desde la cancha del Estadio Azteca, en lo que será una verdadera fiesta.
Como parte de los eventos premundialistas, algunos exjugadores de la selección mexicana se volverán a reunir para echarse un partido amistoso con su contraparte brasileña, en lo que será un desfile de verdaderas estrellas del fútbol internacional en la cancha del Coloso de Santa Úrsula.
Elementos como Oswaldo Sánchez, Zague, Cuauhtémoc Blanco, Francisco Palencia, Andrés Guardado y Rafa Márquez son algunos de los representantes de México, mientras que Djalminha, Julio César, Adriano, Kaká, Marcelo y Ronaldinho estarán por la verdeamarela. Así que no te despegues de este minuto a minuto de Claro Sports que prometes ser muy divertido.