México vs Brasil en vivo, desde el Azteca: ¿Quién gana hoy domingo 19 de abril el partido de Leyendas?

¡¡¡BUENAS TARDES!!!

Sean bienvenidos a la fiesta del fútbol, en esta ocasión con el juego de leyendas de México y Brasil desde la cancha del Estadio Azteca, en lo que será una verdadera fiesta.

Como parte de los eventos premundialistas, algunos exjugadores de la selección mexicana se volverán a reunir para echarse un partido amistoso con su contraparte brasileña, en lo que será un desfile de verdaderas estrellas del fútbol internacional en la cancha del Coloso de Santa Úrsula.

Elementos como Oswaldo Sánchez, Zague, Cuauhtémoc Blanco, Francisco Palencia, Andrés Guardado y Rafa Márquez son algunos de los representantes de México, mientras que Djalminha, Julio César, Adriano, Kaká, Marcelo y Ronaldinho estarán por la verdeamarela. Así que no te despegues de este minuto a minuto de Claro Sports que prometes ser muy divertido.