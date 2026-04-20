De la ilusión al colapso: Arsenal y todas las veces que dejó escapar la PRemier LEague

Ventajas amplias, presión en momentos clave y cierres fatales marcan la historia reciente de los Gunners

Arsenal y todas las veces que perdió el título de forma dramática. | Reuters.

El Arsenal vuelve a colocarse en el centro de la conversación (pero sobre todo, de las críticas) en la Premier League. Actualmente, no se habla de los Gunners por su liderato, sino por un historial reciente que pesa. A falta de pocas jornadas para el cierre del campeonato, el cuadro londinense mantienen la cima, aunque el Manchester City acecha de manera muy peligrosa con la experiencia de haberles arrebatado el título en situaciones similares.

La presión en el norte de Londres no es nueva. En más de una ocasión, el equipo ha tenido la ventaja suficiente para soñar con el campeonato, pero en la recta final ha sufrido caídas que terminan por definir su destino. La historia reciente ha construido una narrativa de oportunidades perdidas que hoy vuelve a cobrar relevancia tras caer el domingo 19 de abril ante los Citizens en el marco de la jornada 33 de la Liga Premier.

Con cinco jornadas por disputarse y 15 puntos en juego, el escenario es claro: el Arsenal ya no depende de ellos mismos. Manchester City está a tres puntos, pero tiene un partido pendiente y las estadísticas los ponen en una mejor situación (tienen una diferencia de goles de +36 y 65 goles a favor por +37 y 63 goles anotados por los Gunners). Este escenario se combina con el peso de antecedentes recientes que alimentan la incertidumbre. La derrota reciente ante el Manchester City reavivó ese fantasma que ha acompañado al club durante más de dos décadas sin levantar el título .

¿Cuántas veces ha dejado ir el Arsenal la Premier League en las últimas fechas?

A lo largo de los últimos años, el Arsenal ha protagonizado varios cierres de temporada en los que el título parecía cercano, pero terminó escapándose en las jornadas finales. Casos como las campañas 2007-2008, 2009-2010 y 2022-2023 reflejan un patrón que se repite en momentos clave.

En cada uno de estos torneos, los Gunners llegaron a liderar la tabla o a mantenerse en la pelea directa por el campeonato. Sin embargo, una combinación de resultados adversos, presión competitiva y reacciones de sus rivales terminó por cambiar el rumbo.

Estos episodios han alimentado la percepción de que el Arsenal enfrenta dificultades cuando tiene la posibilidad de cerrar la temporada como campeón, un tema que incluso ha sido señalado desde el propio entorno del club, así como por sus críticos: el cuadro Gunner ‘pechea’ (como se dice en el argot futbolero) en los momentos definitivos.

2007-2008: el inicio de la caída

En la campaña 2007-2008, el Arsenal de Arsene Wenger lideraba con cinco puntos de ventaja tras una racha de diez partidos invicto. El equipo mostraba solidez y parecía encaminado a recuperar el título de la Premier League.

El punto de quiebre llegó el 23 de febrero de 2008, cuando Eduardo da Silva sufrió una grave lesión tras una entrada de Martin Taylor. Aquel partido terminó 2-2 ante el Birmingham City, pese a que el rival jugaba con un hombre menos, y dejó una imagen que marcó la temporada: William Gallas sentado en el césped tras el silbatazo final.

Después de ese episodio, el equipo perdió estabilidad. Solo ganó uno de los siguientes siete encuentros y terminó cayendo hasta el tercer lugar, mientras el Manchester United se quedó con el campeonato .

Temporada 2009-2010: tropiezos en el momento decisivo

Dos años más tarde, el Arsenal volvió a tener una campaña competitiva, pero nuevamente la recta final marcó la diferencia. En esta ocasión, el equipo perdió tres de sus últimos cinco partidos, dejando escapar puntos clave.

El empate ante (de nueva cuenta) el Birmingham City con un gol en el tiempo añadido fue el primer aviso. Sin embargo, el golpe más significativo llegó frente al Wigan Athletic, cuando los Gunners dejaron ir una ventaja de 0-2 para terminar perdiendo 3-2.

Los resultados posteriores confirmaron la caída. A pesar de cerrar con una victoria contundente, el equipo ya no tenía opciones reales y el Chelsea se quedó con el título con una ventaja amplia en la tabla .

Temporada 2022-2023: el caso más reciente

El ejemplo más reciente se dio en la temporada 2022-2023, ya bajo la dirección de Mikel Arteta. El Arsenal lideró la Premier League durante 248 días, un récord para un equipo que no terminó siendo campeón.

Con ocho puntos de ventaja sobre el Manchester City en enero, el panorama parecía favorable. Sin embargo, una serie de empates consecutivos ante Liverpool, West Ham y Southampton cambió la dinámica del torneo.

La derrota 4-1 frente al City marcó el punto definitivo. El equipo de Pep Guardiola encadenó once victorias consecutivas y se llevó el título con margen suficiente, dejando al Arsenal en segundo lugar con 84 puntos .

La presión, un factor recurrente

Más allá de los resultados, el factor mental ha sido señalado como un elemento clave en estos desenlaces. El propio Mikel Arteta ha reconocido que el equipo debe asumir la responsabilidad en momentos críticos.

El técnico ha sido claro al respecto: el rendimiento en partidos decisivos no ha estado al nivel requerido, y cualquier crítica debe aceptarse como parte del proceso de crecimiento del equipo.

Este reconocimiento refleja una realidad que el Arsenal busca cambiar, pero que parece no sería en esta temporada, especialmente, después de la mencionada derrota 2-1 ante uno de sus grandes verdugos: el Manchester City de Pep Guardiola.

¿Se repetirá la historia?

El presente vuelve a poner al Arsenal en una situación conocida. Lidera la tabla, pero con el Manchester City presionando y con un partido pendiente que podría inclinar la balanza. El margen es corto y cada jornada será determinante. Para los Gunners, no solo se trata de sumar puntos, sino de romper con una tendencia que ha marcado su historia reciente. El desenlace de la temporada definirá si este equipo logra finalmente dejar atrás los fantasmas del pasado o si, una vez más, el título se escapa en el momento más decisivo.

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