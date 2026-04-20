Guillermo Cortés, la nueva esperanza del deporte mexicano, apunta a los Juegos Olímpicos de la Juventud 2026

Guillermo Cortés regresó a México tras ganar oro en días pasados en Uzbekistán, suficiente para aspirar a ser una de las esperanzas del deporte azteca

Guillermo Cortés regresa a México | Claro Sports

El campeón mundial juvenil de taekwondo, Guillermo Cortés, regresó a México tras ganar oro en días pasados en Uzbekistán, y ahora la siguiente meta del 2026 es repetir el resultado en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Dakar, que serán en octubre y en donde quiere hacer historia al ser el primer tricolor que lo consigue.

“Es algo muy bonito, desde chico siempre lo soñé, que mi papá me coucheara en un mundial y que los dos corriéramos con la bandera juntos. Siempre era un sueño mío y de mi hermano y, gracias a Dios, mira, Dios es grande y lo cumplimos. Ha sido un proceso muy duro, de mucho entrenamiento, muchas horas de seguir con mis papás, de dejar muchas cosas, de luchar a diario y, pues, ahorita la próxima meta que viene es Dakar con los Juegos Olímpicos de la Juventud y voy a prepararme más fuerte que nunca y vamos por esa meta”, dijo en entrevista exclusiva con Claro Sports.

El mexicano fue bien recibido en el aeropuerto por familiares y amigos, entre porras por el resultado obtenido; además, la Federación Mexicana de Taekwondo les regaló tanto a él como a Darah Ponce, subcampeona mundial, unos scooters eléctricos y prometió un incentivo económico por las medallas obtenidas.

Guillermo es triple medallista mundial en dos distintas categorías y se está comiendo el mundo a pasos agigantados con sus resultados, además de que también está buscando la selección mayor e ir a los Juegos Olímpicos de mayores en Los Angeles 2028.

“Primero Dios ir a Los Angeles, ahí en 58 kilogramos vamos a luchar por esas metas, como te había dicho, con mi hermano (Damián); ahí los dos vamos a luchar por ese sueño y sé que lo vamos a lograr. Es una categoría en la que México ha hecho historia, imagínate, ahí nosotros también la podemos hacer, ¿no? Pues se puede, se puede”, aseveró.

El entrenador nacional juvenil y padre del campeón mundial, Carlos Cortés, está contento por los resultados de su hijo y por el séptimo lugar por equipos que alcanzó con la selección tricolor, con lo que se confirma que México es potencia.

“Es un logro histórico el tricampeonato que logra Guillermo, es un gran resultado, un chico ganando y ahora confirma en juveniles y casi está con su pase a Juegos Olímpicos de la Juventud. Podemos lograr también grandes cosas y, pues, lo más importante es que México o el taekwondo necesitaba este oro mundial, este oro mundial que cae para México y que demuestra que somos potencia en taekwondo. México se sube al lugar séptimo del mundo por equipos de nuevo y siempre el taekwondo ha dado grandes logros, pero primordialmente yo quiero agradecer a Dios, a Jesucristo, a ellos primordialmente, a mi familia”, aseveró el coach.

Mientras que la subcampeona mundial de los -44 kg, Darah Ponce, se tomará unos días de descanso porque también está buscando ir a los Olímpicos de la Juventud; ahora solo falta que lo confirme el Comité Olímpico Mexicano (COM).

“Pues dedicación, yo creo que eso me ayudó a lograrlo. Aunque hubo algunas fallas y errores, no dejé de luchar y fue mucha experiencia con entrenamientos; al final la medalla se dio”, explicó la chihuahuense.

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