Real Madrid vs Alavés en vivo: horario y dónde ver la jornada 33 de LaLiga 2026

El Real Madrid recibe al Alavés en el Santiago Bernabéu este 21 de abril con la intención de recortar los nueve puntos que hay frente al Barcelona

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Con siete jornadas aún por disputarse en LaLiga, el Real Madrid y el Deportivo Alavés afrontan este martes 21 de abril un partido que puede marcar su destino en la temporada. El conjunto merengue llega presionado, ubicado a nueve puntos del FC Barcelona, por lo que una nueva derrota prácticamente extinguiría sus ya reducidas aspiraciones al título. Del otro lado, el cuadro albiazul encara el compromiso con la urgencia de sumar, ya que una victoria resulta clave en su intento por evitar caer en la zona de descenso, en una cerrada lucha que involucra al menos a ocho equipos.

Horario y dónde ver Real Madrid vs Alavés el partido de la jornada 33 de LaLiga 2026

Recuerda que en Claro Sports puedes seguir nuestro clásico minuto a minuto con toda la información más destacada del partido de este martes 21 de abril entre el Real Madrid y el Deportivo Alavés, uno de los encuentros clave en el cierre de temporada de LaLiga. Se trata de un partido que enfrenta dos realidades opuestas: por un lado, la pelea por el título, y por el otro, la intensa lucha por evitar el descenso.

México (CDMX): 10:30 horas | Sky Sports

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Alineaciones probables del Real Madrid vs Alavés

El técnico del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, podría apostar por el clásico 4-3-3, un sistema que ha definido la identidad táctica del conjunto merengue durante la última década. La necesidad de sumar resultados positivos en LaLiga reduce el margen de maniobra para probar variantes, por lo que todo apunta a un planteamiento reconocible, orientado al control del balón y a la generación constante de peligro por las bandas.

En el otro banquillo, Quique Sánchez Flores, al frente del Deportivo Alavés, podría optar por un 4-4-2 con un enfoque conservador, enfocado en proteger el empate sin goles. La situación del equipo en la tabla, inmerso en la lucha por evitar el descenso, obliga a priorizar el orden defensivo y minimizar riesgos. Una derrota complicaría aún más sus aspiraciones, por lo que el planteamiento apunta a un bloque compacto y a aprovechar cualquier oportunidad aislada al contragolpe.

Real Madrid: Andriy Lunin, Dani Carvajal, Éder Militão, Antonio Rüdiger, Álvaro Carreras, Federico Valverde, Jude Bellingham, Aurélien Tchouaméni, Arda Güler, Kylian Mbappé y Vinícius Júnior.

Andriy Lunin, Dani Carvajal, Éder Militão, Antonio Rüdiger, Álvaro Carreras, Federico Valverde, Jude Bellingham, Aurélien Tchouaméni, Arda Güler, Kylian Mbappé y Vinícius Júnior. Alavés: Antonio Sivera, Ángel Pérez, Nahuel Tenaglia, Jonny Otto, Víctor Parada, Pablo Ibáñez, Jon Guridi, Antonio Blanco, Youssef Enríquez, Lucas Boyé y Toni Martínez.

Antecedentes y últimos resultados del Real Madrid vs Alavés en LaLiga

En la última década, la serie entre el Real Madrid y el Deportivo Alavés muestra una tendencia ampliamente favorable para el conjunto blanco, que domina tanto en número de victorias como en margen de goles. Los madridistas han impuesto condiciones con regularidad, sobre todo en casa, con varios triunfos contundentes, mientras que el Alavés apenas registra un par de sorpresas aisladas que rompen la inercia. El patrón general evidencia superioridad sostenida del conjunto blanco con un historial reciente que respalda su papel como claro favorito en este enfrentamiento.

Primera División 2025/2026 | 14.12.2025 | Alavés 1-2 Real Madrid

Primera División 2024/2025 | 13.04.2025 | Alavés 0-1 Real Madrid

Primera División 2024/2025 | 24.09.2024 | Real Madrid 3-2 Alavés

Primera División 2023/2024 | 14.05.2024 | Real Madrid 5-0 Alavés

Primera División 2023/2024 | 21.12.2023 | Alavés 0-1 Real Madrid

Primera División 2021/2022 | 19.02.2022 | Real Madrid 3-0 Alavés

Primera División 2021/2022 | 14.08.2021 | Alavés 1-4 Real Madrid

Primera División 2020/2021 | 23.01.2021 | Alavés 1-4 Real Madrid

Primera División 2020/2021 | 28.11.2020 | Real Madrid 1-2 Alavés

Primera División 2019/2020 | 10.07.2020 | Real Madrid 2-0 Alavés

Primera División 2019/2020 | 30.11.2019 | Alavés 1-2 Real Madrid

Primera División 2018/2019 | 03.02.2019 | Real Madrid 3-0 Alavés

Primera División 2018/2019 | 06.10.2018 | Alavés 1-0 Real Madrid

Primera División 2017/2018 | 24.02.2018 | Real Madrid 4-0 Alavés

Primera División 2017/2018 | 23.09.2017 | Alavés 1-2 Real Madrid

Primera División 2016/2017 | 02.04.2017 | Real Madrid 3-0 Alavés

Primera División 2016/2017 | 29.10.2016 | Alavés 1-4 Real Madrid

Pronósticos y momios: ¿Quién es el favorito del Real Madrid vs Alavés y cuánto paga?

De acuerdo con la casa de apuestas Caliente MX, el panorama para este encuentro se inclina con claridad a favor del Real Madrid, cuya victoria se paga en -385, lo que refleja una probabilidad implícita bastante alta. El empate aparece con un momio de +470, mientras que el triunfo del Deportivo Alavés se cotiza en +1000, cifra que lo coloca como un resultado poco probable. En el mercado de goles, la línea de más de 2.5 anotaciones se ubica en -200, mientras que el escenario de menos de 2.5 goles ofrece un momio de +155.

A partir de estos datos, se puede inferir que no solo se espera una victoria del Real Madrid, sino también un partido con tendencia ofensiva. La cuota negativa tanto para el triunfo del favorito como para el over de goles apunta a un dominio claro y a varias llegadas de peligro. Sin embargo, el valor más alto en el under sugiere la posibilidad de un encuentro más cerrado de lo previsto, condicionado por factores como la solidez defensiva del Alavés.

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