Los jugadores del partido de leyendas de México vs Brasil que estuvieron en la final de la Confederaciones 1999

Jugadores como Cuauhtémoc Blanco y Ronaldinho jugará el partido de leyendas de México y Brasil este domingo 19 de abril en el Estadio Azteca

El partido de leyendas entre México y Brasil de este domingo 19 de abril, que se disputará en el Estadio Azteca, se ha robado los reflectores entre los aficionados debido a la nostalgia que rodea el encuentro. Este compromiso también representará una prueba de fuego para el llamado Coloso de Santa Úrsula, recinto que recientemente fue renovado y que utilizará este duelo como parte de los ensayos previos a su histórico papel, ya que se convertirá en el primer estadio en albergar tres Copas del Mundo.

El encuentro contará con figuras como Rafael Márquez, Andrés Guardado, Cuauhtémoc Blanco y Antonio Naelson ‘Sinha’, así como íconos brasileños de la talla de Ronaldinho, Kaká, Adriano y Marcelo. Sin embargo, una de las situaciones más destacadas será el reencuentro de cinco futbolistas que disputaron la final de la Copa Confederaciones 1999, un torneo que levantó México y que lo elevó como el único país que no pertenece a la UEFA ni a la Conmebol en levantar el título de la extinta competencia.

Pável Pardo, campeón de la Copa Confederaciones 1999, y Edmílson, campeón del mundo en Corea y Japón 2002, fueron los encargados de anunciar el partido de leyendas, un encuentro que de inmediato captó la atención de los aficionados ante la posibilidad de volver a ver en acción a varios de los grandes referentes del fútbol de la década de los 90 y principios de los 2000.

Entre los jugadores que disputaron la final de la Copa Confederaciones 1999 el 4 de agosto en el Estadio Azteca se encuentran Cuauhtémoc Blanco, Francisco Palencia, Rafael Márquez, Pável Pardo y Ronaldinho, quienes se reencontrarán este fin de semana, prácticamente 27 años después de aquella gesta del Tricolor en el emblemático recinto de la Ciudad de México.

Ronaldinho estará en el México vs Brasil de leyendas | Imago7

¿Cómo fue la final de la Copa Confederaciones de 1999?

El 4 de agosto de 1999, México derrotó 4-3 a Brasil en la final de la Copa Confederaciones de la FIFA 1999, disputada en el Estadio Azteca ante más de 110 mil aficionados. El equipo dirigido por Manuel Lapuente aprovechó su condición de local y se impuso con goles de Miguel Zepeda (doblete), José Manuel Abundis y Cuauhtémoc Blanco. Por parte de Brasil anotaron Serginho, Roni y Zé Roberto. El partido se caracterizó por su ritmo ofensivo y constantes cambios en el marcador, con ambos equipos generando oportunidades claras.

Brasil llegó con una plantilla joven encabezada por Ronaldinho, mientras que México combinó experiencia y juventud, incluyendo a jugadores como Rafael Márquez. El triunfo representó el primer título oficial avalado por FIFA para la selección mexicana mayor y, tras la desaparición del torneo en 2017, se mantiene como el único campeonato de este tipo conseguido por un país de la Concacaf.

Convocados para el partido de leyendas del México vs Brasil

México Leyendas

Oswaldo Sánchez

Gerardo Torrado

Luis Roberto Alves ‘Zague’

Miguel Layún

Cuauhtémoc Blanco

Francisco Palencia

Ricardo Osorio

Andrés Guardado

Adolfo ‘Bofo’ Bautista

Ramón Morales

Jesús Corona

Braulio Luna

Rafa Márquez

Oribe Peralta

Pável Pardo

Carlos Salcido

Jared Borgetti

Francisco ‘Maza’ Rodríguez

Antonio Naelson ‘Sinha’

Luis Hernández

DT: Miguel Herrera

Brasil Leyendas

Djalminha

Julio César

Adriano

Anderson Polga

Kaká

Heurelho Gomes

Marcelo

Müller

Ronaldinho

Edílson

Amaral

Maicon

Lúcio

Gilberto Silva

Giovanni Silva

Paulo Sérgio

Edmílson

Juninho Paulista

Aldair

DT: Jairzinho

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