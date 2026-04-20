Carlos Alcaraz pone en duda Roland Garros tras la lesión: “La siguiente prueba va a ser crucial” 

El español frenó su calendario en arcilla tras la lesión en la muñeca, se bajó de Madrid y espera pruebas clave antes de Roma y París

Alcaraz apareció en los Laureus Awards con una férula en la mano | Reuters

Carlos Alcaraz dejó en el aire su participación en Roland Garros. El tenista español sufrió una lesión en la muñeca derecha que lo obligó a retirarse del ATP 500 de Barcelona y a darse de baja del Madrid Open, una situación que condiciona su presencia en el resto de la gira de arcilla.

La lesión apareció durante su participación en el Conde de Godó, donde anunció su abandono tras ganar su primer partido ante Otto Virtanen Posteriormente, confirmó su ausencia del Masters 1000 de Madrid, torneo en el que estaba inscrito como uno de los principales favoritos, lo que incrementó las dudas sobre su estado físico.

Alcaraz asistió este lunes a la ceremonia de los Laureus World Sports Awards 2026 en la capital española, donde está nominado a mejor atleta masculino del año. El murciano apareció con una férula en la mano derecha que inmoviliza la muñeca lesionada, confirmando visualmente el alcance del problema físico.

El español habló sobre su proceso de recuperación de cara al Masters de Roma y a Roland Garros, que se disputará del 24 de mayo al 7 de junio. Aunque evitó dar un diagnóstico definitivo, reconoció que los próximos días serán determinantes para definir su calendario inmediato.

Carlos Alcaraz confirms he is doubtful for Roland Garros.



Says that he will realize some decisive exams soon and then make a decision… pic.twitter.com/I912BHBNPU — José Morgado (@josemorgado) April 20, 2026

“La siguiente prueba va a ser crucial. Así que estamos haciendo todo lo que está en nuestra mano para que salga bien. Con paciencia, estoy intentando tener mucha paciencia estos días. Estamos esperando un poco. Tenemos unas pruebas de aquí en adelante y, a partir de ahí, veremos cómo está la lesión y los pasos a seguir. De momento estoy intentando ser positivo, aunque los días han sido largos”, declaró en entrevista con RTVE.

El resultado de esas pruebas será determinante en términos deportivos. Más allá de ampliar su palmarés, Alcaraz busca defender los títulos conseguidos en Roma y París en 2025, lo que implica una fuerte presión en el ranking. Tras su retiro en Barcelona, donde había sido finalista el año anterior, perdió 280 puntos, mientras que Jannik Sinner mantiene una ventaja de 390 unidades en la cima.

El escenario inmediato agrava esa presión. En Roma defiende 1000 puntos y en Roland Garros 2000, tras haber ganado ambos torneos en 2025. Si no compite, perdería automáticamente esas unidades, mientras Sinner sí disputará Madrid y puede sumar hasta 1000 puntos adicionales.

Además, el italiano fue finalista en Roma y París el año pasado, por lo que tiene margen para incrementar su ventaja si mejora estos resultados. La decisión de Alcaraz dependerá de las pruebas médicas y de su evolución además de las sensaciones en cancha en los próximos días.

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