Roberto García Orozco condena la intervención de Karen Díaz tras la pelea en el América vs Toluca

La batalla campal del América vs Toluca de este sábado 18 de abril pasado dejó algunos cuestionamientos sobre cómo se abordó la actuación arbitral

Uno de los episodios más polémicos de la jornada 15 del Clausura 2026 se registró en el duelo entre el Club América y Toluca, disputado el sábado 18 de abril en el Estadio Azteca, donde se produjo un conato de bronca entre jugadores de ambos equipos, con Alejandro Zendejas y Helinho como principales protagonistas; no obstante, una de las acciones más cuestionadas fue la intervención de la árbitra asistente Karen Díaz, una valoración que coincide con el análisis de nuestro especialista arbitral de Claro Sports, Roberto García Orozco.

El excolegiado Roberto García Orozco señaló que el desempeño de Ismael Rosario López Peñuelas, árbitro central del encuentro, fue positivo en términos generales, al coincidir con la decisión de expulsar a Helinho tras una patada sobre Alan Cervantes al minuto 96, acción que terminó por encender los ánimos en el terreno de juego del Coloso de Santa Úrsula.

“El árbitro decide expulsar al jugador Helinho del equipo Toluca por una patada con fuerza excesiva. En mi opinión la acción tiene agravantes para ser expulsión y toma una buena decisión en el terreno de juego. Helinho ya había perdido la cabeza. Durante los últimos minutos le habían convertido muchas infracciones y al final decide tomar justicia por su propia mano y es expulsado del terreno de juego correctamente”, declaró el experto de Claro Sports en su análisis semanal.

Sin embargo, para Roberto García Orozco, la intervención de Karen Díaz en el altercado entre Alejandro Zendejas y Helinho no fue la más adecuada, al involucrarse con empujones en su intento por separarlos. Si bien reconoció que la intención de la asistente era contener la situación, consideró que las formas empleadas no corresponden a su función dentro del campo.

“Otra jugada polémica después de la expulsión de Helinho se suscita un conato de bronca y vemos a Karen Díaz, la árbitra asistente, que interviene sujetando, empujando y después abrazando a Alejandro Zendejas. Esto es demasiado exagerado por parte de Karen Díaz. Entendemos que quiere evitar un problema, pero al final el árbitro no está para hacer este tipo de acciones. Karen tendrá que mejorar. Esto no lo puede hacer ella, ella sólo está para observar y al final indicarle al árbitro si hubo alguna agresión para que tome medidas disciplinarias. Obviamente esto le genera problemas con el Turco Mohamed porque pareciera que lo hace nada más con el equipo local y obviamente ellos se sienten afectados por esta decisión”, indicó el analista.

Uno de los principales inconformes con la actuación de Karen Díaz fue el propio Antonio Mohamed, entrenador del Toluca, quien no ocultó su molestia y criticó el desempeño de la asistente durante la conferencia de prensa posterior a la derrota de 2-1 frente al América: “Lo que detona todo es la amarilla que tiene que poner a Kevin Álvarez. Es doble amarilla y ahí detona todo. Y lo que a nosotros nos hace enojar es que la jueza de línea no puede abrazar a Zendejas como lo abraza”.

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