23 minutos y se quedaron sin portero: el caso de Cobán Imperial y Óscar Mejía que dio la vuelta al mundo

¡Insólito! Cobán Imperial se quedó sin porteros en 23 minutos.

Óscar Mejía se convirtió en guardameta por un día | Facebook Cobán Imperial

Lo que ocurrió con Cobán Imperial en la jornada 21 del Torneo Clausura 2026 es de esas historias que parecen imposibles… hasta que pasan. En apenas 23 minutos de partido ante Achuapa, el equipo cobanero se quedó sin sus dos porteros por lesión y tuvo que improvisar una solución de emergencia que rápidamente recorrió el mundo: un delantero bajo los tres palos.

Todo comenzó de manera inesperada desde el arranque. Al minuto 2, Tomás Casas sufrió un fuerte golpe en la cabeza tras chocar con un rival. Aunque intentó continuar, los mareos aparecieron minutos después y, siguiendo el protocolo de conmoción, debió abandonar el campo al 10’, visiblemente afectado y trasladado en ambulancia. Su reemplazo, Víctor Ayala, apenas tuvo tiempo de acomodarse cuando una lesión en el tobillo lo dejó fuera del partido apenas diez minutos más tarde.

Sin más alternativas en el banco, Cobán Imperial tomó una decisión que quedará en la historia: Óscar Mejía, delantero del equipo, se puso los guantes al minuto 23. En medio de la incertidumbre, el futbolista asumió el desafío con naturalidad. “En los entrenos a veces me pongo los guantes”, explicó luego del encuentro, dejando en claro que, aunque sorpresivo, no era un territorio completamente desconocido para él.

A pesar de recibir el gol del empate de Didier Acosta en el cierre del primer tiempo, Mejía respondió con personalidad en el complemento. Se mostró seguro, resolvió con criterio y fue parte fundamental de la reacción de su equipo, que terminó imponiéndose 3-1 con un doblete de Uri Amaral. Más allá de la anécdota, el delantero dejó un mensaje claro: “La posición que juegue siempre voy a dar lo mejor de mí”.

La historia tuvo un cierre perfecto para Cobán Imperial. Con la victoria y la derrota de Mictlán en la misma jornada, el equipo aseguró matemáticamente su permanencia en la Liga Nacional, dándole un valor aún mayor a una tarde que ya era inolvidable. Un episodio insólito que quedará marcado como uno de los más curiosos del fútbol guatemalteco, solo comparable con aquel antecedente de 2013 cuando un jugador de campo tuvo que atajar en una final.

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