José Saturnino Cardozo se hace querer por Alajuelense

Tiene ofertas del exterior y su futuro es una incógnita: ¿se va o se queda?

José Saturnino Cardozo está haciendo un excelente trabajo | Facebook Mun. Liberia

El nombre de José Saturnino Cardozo empieza a sonar cada vez con más fuerza en el fútbol costarricense, y especialmente en Alajuelense. El entrenador paraguayo atraviesa un gran momento al frente de Municipal Liberia, donde no solo logró clasificar al equipo a semifinales en el torneo pasado, sino que ahora lo mantiene en zona de clasificación a falta de dos jornadas para el cierre del Clausura 2026. Su rendimiento no pasó desapercibido y hoy es uno de los técnicos más codiciados del mercado.

Tras el reciente triunfo 1-0 ante Cartaginés, Cardozo fue consultado sobre su futuro y dejó en claro que todavía no hay una decisión tomada. Con contrato hasta junio, el DT aseguró que maneja la situación con tranquilidad, priorizando el profesionalismo y el respeto hacia la institución que lo respaldó. “Seguramente veremos qué pasa. Uno nunca puede predecir el futuro”, expresó, dejando abierta la puerta a una posible salida en los próximos meses.

Mientras tanto, en Liberia no quieren saber nada con perder a su entrenador. Desde la dirigencia, encabezada por Felipe Eusse, dejaron en claro que la renovación es una prioridad absoluta, aunque reconocen las dificultades económicas para competir con otras ofertas. El club ya inició conversaciones con el entorno del técnico, consciente de que su trabajo ha despertado interés tanto a nivel local como internacional.

De hecho, Cardozo cuenta con propuestas del fútbol mexicano y sudamericano, lo que eleva aún más su valor en el mercado. Sin embargo, en Costa Rica también hay clubes que siguen de cerca su situación, y uno de los que aparece con más fuerza es Alajuelense, ante la posible salida de Machillo Ramírez. El perfil del paraguayo, con resultados comprobados y capacidad para potenciar planteles, encaja con lo que busca la institución rojinegra.

Con este escenario, el futuro de Cardozo se presenta como uno de los temas a seguir en las próximas semanas. Liberia intentará retenerlo, pero la posibilidad de dar un salto a un club con mayores aspiraciones, como Alajuelense, o incluso emigrar al exterior, está sobre la mesa. Por ahora, el entrenador sigue enfocado en cerrar de la mejor manera el torneo, mientras su nombre gana cada vez más peso en el mercado.

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