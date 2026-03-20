Posibles alineaciones del Once Caldas vs Millonarios por Liga BetPlay 2026-I

En Claro Sports pueden informarse sobre todos los datos previos al partido entre Once Caldas y Millonarios.

Once Caldas vs Millonarios, previo | Claro Sports

Poco a poco se va definiendo la fase del todos contra todos de la Liga BetPlay Dimayor 2026-I. Once Caldas hace las veces de local en el Estadio Palogrande de Manizales para enfrentar a Millonarios. Dos equipos que a pesar de vivir semestre distintos, buscan tres puntos para consolidarse en selecto grupo de los ocho clasificados.

Posible alineación de Once Caldas para el juego por la fecha 13 de la Liga BetPlay 2026-I

Así formaría Once Caldas: Joan Parra; Juan David Cuesta, Juan Felipe Castaño, Jorge Cardona, Kevin Tamayo; Robert Mejía; Jefry Zapata, Luis Sánchez, Jader Quiñónes, Felipe Gómez y Dayro Moreno. DT: Hernán Darío Herrera.

Posible alineación de Millonarios para el juego por la fecha 13 de la Liga BetPlay 2026-I

Así formaría Millonarios: Diego Novoa; Carlos Sarabia, Edgar Elizalde, Jorge Arias, Andrés Llinás, Sebastián Valencia; Mateo García, Rodrigo Ureña, David Mackalister Silva; Leonardo Castro y Rodrigo Contreras. DT: Fabián Bustos.

¿Cómo y dónde ver Once Caldas vs Millonarios por la Liga BetPlay 2026-I?

El juego entre manizalitas y bogotanos se verá únicamente por el canal de suscripción adicional de Win Sports+ y por la plataforma de streaming de Win Play. El duelo arrancará a las 6:20 p.m. de este sábado.

Últimos partidos de Once Caldas

18.03.2026 | Atlético Bucaramanga 1-1 Once Caldas.

13.03.2026 | Once Caldas 4-2 Deportivo Pasto.

06.03.2026 | Deportivo Cali 0-2 Once Caldas.

27.02.2026 | Once Caldas 3-0 Boyacá Chicó.

Últimos partidos de Millonarios

17.03.2026 | Millonarios 3-0 Atlético Nacional.

14.03.2026 | Boyacá Chicó 2-1 Millonarios.

09.03.2026 | Millonarios 2-0 Cúcuta Deportivo.

04.03.2026 | Atlético Nacional 1-3 Millonarios.

¿Quiénes son los árbitros del partido?

Árbitro central: Wilmar Roldán (Antioquia).

Asistente 1: Carlos Zemanate (Huila).

Carlos Zemanate (Huila). Asistente 2: Arbis Acosta (Guajira).

Arbis Acosta (Guajira). Cuarto árbitro: Sebastián Toro (Caldas).

Sebastián Toro (Caldas). VAR: Leonard Mosquera (Antioquia).

Leonard Mosquera (Antioquia). AVAR: Elkin Abril (Casanare).

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